عربيات ودوليات

أشار تقرير صادر عن إحدى شركات حماية البيانات ومكافحة القرصنة المعلوماتية في الولايات المتحدة إلى تزايد هجمات القرصنة التي تستهدف الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي وبخاصة في الولايات التي تشهد منافسة ساخنة بين المرشحين. وبحسب تقرير شركة «كومودو» لحماية البيانات، فإنه قبل أقل من أسبوعين على انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم 6 نوفمبر المقبل، زادت الهجمات باستخدام برامج التجسس أو الفدية التي تستهدف بشكل خاص الناخبين في ثمانية على الأقل من الولايات الكبيرة التي تشهد منافسة ساخنة.

