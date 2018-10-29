عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: أعلنت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية عن خطتها لبناء حوالي 20 ألف وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية. وقالت صحيفة «اسرائيل هايوم» العبرية امس إن «وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية وبلدية مستوطنة معاليه أدوميم وقعتا اتفاقا يقضي بتنفيذ مخطط لبناء قرابة 20 ألف وحدة سكنية في المستوطنة الواقعة بين القدس وأريحا في الضفة الغربية». وأضافت الصحيفة أنه «سيتم المباشرة في هذا المشروع الاستيطاني الضخم بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه». وأشارت الصحيفة إلى أنه «بمجرد توقيع الاتفاق، يوم الخميس الماضي، أصبح بالإمكان الشروع في بناء 470 وحدة سكنية صادقت الحكومة الإسرائيلية عليها». ونقلت «اسرائيل هايوم» عن وزير الإسكان والبناء يوآ? غالانت، قوله إن «هذا المشروع شامل، وسيقود إلى تطوير وزيادة كمية السكان في معاليه أدوميم بصورة كبيرة».

وتابع غالانت بالقول إن «مناطق الضفة الغربية ليست عقارا قابلا للمتاجرة فيه من حيث الرؤية الأمنية، وأيضا مقابل التهديدات من الشرق التي بعضها متوقعا وبعضها الآخر غير معروف. وعلينا الاستمرار في الاحتفاظ بسيطرة كاملة على الضفة الغربية وغور الأردن وتعزيز الاستيطان».

الى ذلك تجري في الثلاثين من أكتوبر انتخابات البلديات والمجالس المحلية في اسرائيل وتعتبر مدينة القدس من أهم المدن التي يتصارع عليها اليمين الاسرائيلي والمتدينون المتشددون. وتجري الانتخابات البلدية كل خمس سنوات. ومنذ أكثر من خمسين عاما تقتصر مشاركة الفلسطينيين فيها على حفنة صغيرة منهم. ويقول التاجر الفلسطيني أبو ياسر (40 عاما) من البلدة القديمة «لو يعرف الفلسطينيون المقدسيون أنهم سيحققون شيئا من الانتخابات، لكانوا انتخبوا من أجل الحصول على خدمات بلدية». ويضيف «لكنهم يعزفون عن التصويت أولا من ناحية وطنية وثانيا لأنهم يعرفون أن تخطيط البيوت والأحياء أولويتها لبناء مشاريع وأحياء استيطانية في البلد وتهويدها بكثافة هذه سياسة البلديات وهي سياسة عليا».

وهو يشكك بمن يقولون أن أصوات العرب يمكن أن تغير ميزان القوى بالانتخابات ويقول ساخرا «ماذا سيغير العربي في البلدية؟ خطوط المجاري؟ هل سيوقف مصادرة الأراضي وهدم البيوت في القدس؟ أم سيوقف بناء المستوطنات؟ لن يحصلوا على شيء». ويحق للمقدسين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية الإسرائيلية وأعطتهم اسرائيل صفة مقيمين لا مواطنين. ويعيش في القدس الشرقية 380000 فلسطيني، بينهم 15 ألفا فقط يحملون الجنسية الإسرائيلية موزعون بين فلسطينيين متحدرين من القدس وعرب إسرائيليين يعيشون في القدس. ويحق لـ180000 عربي التصويت في انتخابات القدس ممن هم فوق السابعة عشرة، ولكن لا يحق الترشح إلا لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات «القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وقرار ضمها جائر ولاغ».

واضاف «ان الانتخابات البلدية ليست خدماتية، هي مسألة سياسية بامتياز، والمشاركة فيها خطأ فادح» مؤكدا انه «يجب أن يرفض أي فلسطيني أن يكون جزءا منها. لن نقبل أن تكون القدس عاصمة إسرائيل».

