عربيات ودوليات

بيتسبرغ (الولايات المتحدة)- الوكالات: أصدر الرئيس الاميركي دونالد ترامب اوامر بتنكيس الاعلام حدادا على ضحايا الكنيس اليهودي الذين سقطوا في حادث إطلاق نار استهدفهم في حي سكني بمدينة بيتسبرغ بولاية (بنسلفانيا) يوم السبت. واوضح البيت الابيض في بيان ان الرئيس ترامب امر بتنكيس الاعلام على المباني العسكرية والحكومية الفيدرالية في مختلف انحاء الولايات المتحدة وحتى مساء 31 من اكتوبر الحالي. ونقل البيان عن الرئيس الأميركي عزمه زيارة مدينة بيتسبرغ حيث تعرض كنيس يهودي لإطلاق نار اسفر عن 11 قتيلا وستة جرحى.

على صعيد متصل قال المدعي العام للمقاطعة الغربي في ولاية (بنسلفانيا) سكوت برادي في بيان صحافي ان مرتكب حادث اطلاق النار روبرت باورز (46 عاما) مدان بـ29 تهمة تتضمن جرائم تتراوح بين العنف والاعتداءات المسلحة بدافع الكراهية.

واقتحم المهاجم كنيس «شجرة الحياة» فيما كان يجري فيه حفل ديني بمناسبة ولادة طفل، ففتح النار على المصلين وهو يصيح «يجب أن يموت كل اليهود» بحسب ما أوردت وسائل إعلام. وروى ستيفن فايس (60 عاما) أحد الذين كانوا داخل الكنيس لصحيفة «تريبيون ريفيو» أن «الحفل كان جاريا حين سمعنا ضجيجا عند المدخل عرفت أنه صوت سلاح ناري»، قائلا إنه فر على الفور. وأدى الهجوم إلى سقوط 11 قتيلا وستة جرحة أربعة منهم من عناصر قوات الأمن ولم يصب أي طفل في إطلاق النار.

وأعلنت «رابطة مكافحة التشهير» وهي منظمة غير حكومية يهودية تدافع عن الحقوق المدنية، أنه «أكثر هجوم دموية ضد اليهود في تاريخ الولايات المتحدة وأضاف مديرها جيسون غرينبلات «على الأرجح». وأعلن الرئيس دونالد ترامب على الإثر «يجب عدم إبداء أي تسامح إطلاقا حيال معاداة السامية أو أي شكل من أشكال الكراهية الدينية»،

وتجمع العشرات من سكان بيتسبرغ على مقربة من الكنيس ليصلوا حاملين شموعا مضاءة. وأعلن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز أن روبرت باورز سيلاحق بعدة تهم من بينها ارتكاب جريمة معادية للسامية وهو يواجه عقوبة الإعدام. وفتحت الشرطة النار للقبض على باورز الذي كان يحمل بندقية هجومية وثلاثة مسدسات، وفق السلطات وأصيب المهاجم بجروح في تبادل إطلاق النار وألقي القبض عليه ونقل إلى المستشفى.

ووقع الهجوم وسط أجواء شديدة التوتر تخيم في الولايات المتحدة، سواء في النقاش السياسي أو داخل المجتمع. وعاشت البلاد خلال الأسبوع المنصرم على وقع طرود مفخخة بعبوات ناسفة أرسلت إلى شخصيات ديموقراطية بارزة فيما توجه باستمرار اتهامات إلى ترامب بتأجيج الانقسامات بخطاب حاد النبرة وقال الرئيس الجمهوري إنّه عندما بلغه نبأ الهجوم فكّر بإلغاء تجمع انتخابي مقرر السبت قبل الانتخابات التشريعية في 6 نوفمبر، لكنه قرر في نهاية المطاف عقده وقال «سنذهب إليه وقلوبنا حزينة، لكننا سنذهب إليه» مؤكدا للصحافيين «سأبدل النبرة حتما».

وأعلنت ابنته إيفانكا ترامب التي اعتنقت اليهودية أن أميركا «أقوى» من أعمال «رجل منحط وطائفي معاد للسامية».وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بهجوم «معاد للسامية مروع»، كما استنكرت برلين وأوتاوا وباريس والأمم المتحدة الهجوم.

من جهتها دانت مملكة البحرين امس حادث إطلاق النار الذي استهدف الكنيس اليهودي. واعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان وقوفها وتضامنها مع الولايات المتحدة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والسلم.واكدت موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف ترويع الآمنين.

