عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: نشر الجيش الروسي أحدث مجمعات التشويش الإلكتروني في ترسانته التي تحمل اسم «سمرقند»، في عدة اتجاهات استراتيجية في البلاد بما فيها مقاطعة كالينينغراد في أقصى غربي روسيا على الحدود مع ألمانيا وحلف شمال الاطلسي «ناتو». وأعلنت الوزارة، أنها نشرت ما لا يقل عن 13 منظومة من هذا الطراز.

وذكرت أنها نشرت هذه الوسائط في مقاطعات أرخانغلسك، وكالينينغراد، وموسكو، ومورمانسك، ونيغني نوفغورود، وفي إقليمي كراسنودار وبريموريه، والمقاطعة اليهودية ذات الحكم الذاتي وجمهورية بيلاروسيا، كما نشرتها في المنشآت البحرية التابعة للأسطول الروسي.

في المقابل أرسلت وزراة الدفاع الاميركية «البنتاغون» نحو 100 حاوية أسلحة ومعدات مختلفة إلى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، في أكتوبر، وفقا لبيانات موقع القاعدة.

وتعتبر هذه أكبر كمية من الذخيرة ترسلها الولايات المتحدة إلى أوروبا منذ نحو 20 عاما، عندما قامت القوات الجوية الأميركية بأكثر من 900 غارة جوية على يوغوسلافيا وأشار الموقع إلى أن محتويات الحاويات مصممة لتوفير «الرد السريع على تهديدات العدو».

وقاعدة رامشتاين الجوية هي أكبر معقل في الخارج للقوات الجوية الأميركية. كما تضم المقر الرئيس للقوات الجوية الأميركية في أوروبا، ومركز التحكم في الطائرات دون طيار العسكرية. الى ذلك من المقرر أن تقيم القوات الاميركية في اليابان قيادة جديدة لوحدة دفاع للصواريخ الباليستية تابعة للجيش الاميركي في الدولة الاسيوية وبدأت نشر أفرادها، طبقا لما ذكرته وكالة «جي. جي. برس» اليابانية للانباء امس. وتهدف الخطوة على ما يبدو لمواجهة تهديدات من كوريا الشمالية التي مازالت تحتفظ بصواريخ باليستية، بالاضافة إلى تهديدات من الصين التي تمضي في نشر صواريخ قادرة على الوصول إلى البر الرئيس الاميركي وقواعد عسكرية أميركية في اليابان.

