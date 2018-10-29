عربيات ودوليات

طهران- واشنطن- الوكالات: اكد إسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية امس بأن الولايات المتحدة لن تستطيع إيقاف تصدير النفط الإيراني. وأرجع جهانغيري ذلك، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» إلى «الخطة والآليات التي وضعتها الحكومة الإيرانية». وأوضح «إيران كانت خلال الأشهر الماضية تصدر 2.5 مليون برميل يوميا من النفط، وشهد مستوى تصديرها الآن انخفاضا لم يتجاوز آلاف البراميل». وأشار إلى أن إيران قادرة على تلبية احتياجاتها من عوائد تصدير النفط عبر اكتفائها بتصدير مليون برميل يوميا فقط معتبرا أن صادرات البلاد لن تقل عن هذا المعدل. وقال «سعر برميل النفط كان وصل إلى 30 دولارا ووصل الآن إلى 80 دولارا.. وبفرض أن واشنطن ستنجح في إيقاف النفط الإيراني، فإن سعر البرميل سيبلغ 100 دولار».وانسحبت الولايات المتحدة في مايو من الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه بين إيران والدول الست الكبرى عام 2015، كما بدأت فرض

عقوبات على الجمهورية الإسلامية بداية من أغسطس، ومن المقرر أن تعقبها عقوبات أخرى على قطاعي التمويل والطاقة الإيرانيين في الرابع من نوفمبر.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال السبت: إنّ الانقسامات بين الولايات المتحدة وأوروبا حول تجديد العقوبات على بلاده هي «انتصار تاريخي لا مثيل له» للجمهورية الاسلامية. وأدلى روحاني بتصريحه هذا في مجلس الشورى قبل ساعات من منح الأخير الثقة لأربعة وزراء جدد كان الرئيس قد عيّنهم.

