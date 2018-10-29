عربيات ودوليات

متى كانت آخر مرة جلست وكتبت فيها رسالة؟ لا أقصد بريدًا إلكترونيًا أو رسالة نصية. بل أعني رسالة على النمط القديم تبدأ بـ عزيزي دونالد أو عزيزتي هيلاري.

والسبب في سؤالي هو أن 65 ألف شخص كانوا يقومون فعلياً بكتابة هذه الرسائل إلى باراك أوباما إسبوعياً عندما كان رئيسا للولايات المتحدة. ووفقا لما قالته صحيفة الجارديان، كان فريق من العاملين في البيت الأبيض يقومون باختيار عشرة خطابات يومياً لتمريرها إلى الرئيس، الذي كان بدوره يرد عليها في نفس الليلة.

فترى هل كانت هذه الطقوس الليلية مضيعة للوقت بالنسبة للقائد الأقوى في العالم؟ قد يعتقد المرء أنه كان من الأفضل لأوباما أن يقرأ التقارير السياسية الخاصة بسورية أو تلك الخاصة بتنفيذ إصلاح الرعاية الصحية. الواقع أنه ليس هناك من شك في أنه كان يقرأها أيضًا. لكنني أظن أنه أدرك قيمة اللقاء اليومي مع الناخبين. فقد كانت طقوسه حلاً جزئياً لمشكلة أساسية يواجهها جميع القادة السياسيين... وهي البقاء على اتصال مع العالم الحقيقي.

لنتأمل الآن في دونالد ترامب. فمع وجود عدد قليل من الاستثناءات الشريفة أمثال وزير الدفاع جيمس ماتيس، يحيط بترامب أشخاص يصوروا له العالم كما يعتقد، لا كما هو في الواقع. بل ويؤكدوا، طمعاً في التملق، أن أوهام الرئيس من الضرورات. ونفس الشيء ينطبق على أصحاب Fox News، الذين يخبرون جمهورهم بشكل روتيني بما يريد ترامب أن يسمعه.

بالطبع، حتى القادة الذين هم أشبه بأوباما يكافحون من أجل معرفة كل ما يجري. والمفروض أن يكون لدى رؤساء الدول فرق من الموظفين العموميين المتفانين لضمان اتخاذ القرارات السياسية مع فهم كامل لسياقها وعواقبها. وفي الديموقراطيات، يمكن للقادة، وفي كثير من الأحيان، يجب أن يتخذوا مسارات تنطوي على بعض المخاطر. لكن عليهم أن يفعلوا ذلك فقط بعد النظر في كل الحقائق.

مشكلة أخرى هي أنه كلما طال بقاء القادة في السلطة، كلما كرهوا أن يقال لهم إنهم على خطأ. فطول العمر السياسي يولد التملق. لقد شاهدت ذلك شخصياً مع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر. فقد كانت تاتشر أكثر نجاحًا عندما سمحت بتحدي غرائزها. لكن مع استمراريتها في المنصب، اعتقدت أنها تعرف أفضل.

في النهاية، دفعهتا عزلتها المعرفية خارجاً. علاوة على ذلك، فإن اجتياز المساءلة البرلمانية ليس كالتعامل مع الناخبين. يمكن للمرء إتقان جميع الحيل السياسية لتخطي المناظرات البرلمانية أو الاستجوابات من قبل اللجان. وإذا كنت وزيراً، فعليك معرفة المزيد عن مجال تخصصك أكثر من أي محاور محتمل. فالتحدي الحقيقي يأتي عندما تقابلون ناخبيكم.

لذا يحسب للنظام الانتخابي البريطاني تأسيسه لعلاقة مباشرة إلى حد ما بين النواب والأشخاص الذين يصوتون لهم. يمثل كل عضو من أعضاء البرلمان مدينة أو ضاحية أو امتدادًا ريفيًا، ويعود معظمهم أسبوعياً للاستماع إلى الناخبين وعقد جلسات معروفة باسم العمليات الجراحية الانتخابية. وفي هذه المناسبات، يأتي الناس عادة لمناقشة مشاكل الإسكان، أو منافع الضمان الاجتماعي، أو التعليم؛ أو يريدون فقط الحديث حول بعض قضايا الجدل الوطني.

وبصفتي عضوًا سابقًا في البرلمان، يمكنني أن أتذكر أوقاتاً استطعت فيها إقناع البرلمان بكل سهولة بأنني كنت على حق في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بالسياسة، لكن خلال مقابلاتي المباشرة مع ناخبي أدركت أنني لم أكن على نفس القدر من الذكاء كما كنت أعتقد. فعندما ينهار شخص ما من البكاء أثناء محاولته شرح تأثير قرارك على حياته، عادة ما تفكر مرتين في هذه القضية.

لم يكن أوباما في حاجة إلى مجموعات تركيز ليخبروه بأن الأميركيين العاديين كانوا يكافحون لدفع فواتيرهم الطبية. بل كان على علم من خلال قراءته الرسائل التي علق بعضها على الحائط.

ولا عجب أن الرعاية الصحية ستكون قضية رئيسة في الانتخابات النصفية الأميركية هذا العام. ربما سترسل النتائج رسالة إلى ترامب. وبدلا من الخطابات، قد يتسلم ترامب سلسلة من هزائم الجمهوريين في الكونغرس. ساعتها يمكن أن يجد السلوان على قناة Fox News، حيث لا يوجد أي خطأ بسببه على الإطلاق.

Project Syndicate

كريس باتن

آخر حاكم بريطاني

لهونغ كونغ