دوليه

حسم برشلونة بقيادة مهاجمه الاوروغوياني لويس سواريز لقاء كلاسيكو الكرة الاسبانية ضد غريمه ريال مدريد بالفوز عليه بنتيجة ثقيلة ومذلة 5 -1 مساء امس على ملعب الكامب نو في المرحلة العاشرة من بطولة الدوري، ليحافظ برشلونة على صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة فيما تجمد رصيد ريال عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح البرازيلي فيليب كوتينيو التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 11 قبل ان يتكفل سواريز بتسجيل 3 اهداف متتالية في الدقائق 30 و75 و83، واختتم التشيلي ارتورو فيدال مهرجان الاهداف في الدقيقة 87، في حين سجل مارسيلو دا سيلفا هدف ريال الوحيد في الدقيقة 50.

وخلا لقاء الامس، الذي يطلق عليه دوما لقب «كلاسيكو الأرض»، من الأسطورتين الارجنتيني ليو ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ترك ريال مدريد وانتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فيما تعرض ميسي للإصابة خلال مباراة فريقه برشلونة أمام أشبيلية بالدوري يوم السبت الماضي وسيغيب عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع، ليأتي هذا الانتصار للفريق الكاتالوني في بداية حقبة جديدة في تاريخ مباريات الكلاسيكو.

ويرجع آخر فوز لبرشلونة بملعبه على الريال إلى 22 مارس 2015، عندما

فاز 2 - 1 على الفريق الملكي. ورفع برشلونة رصيده من الانتصارات على الريال بملعب كامب نو إلى 50 فوزا خلال 88 مباراة جرت على هذا الملعب، كما رفع انتصاراته على الريال إلى 71 فوزا مقابل 72 فوزا للريال و34 تعادلا في إجمالي لقاءات الفريقين بالدوري الإسباني. كما تمكن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، من تحقيق انتصاره الأول على جولين لوبيتيغي مدرب الريال، في تاريخ مواجهاتهما المباشرة، الذي كان فاز في مباراتين سابقتين على مدرب برشلونة. وتأتي تلك الخسارة الفادحة لتزيد الضغوط على لوبيتيغي، الذي بات قريبا للغاية من الرحيل عن الريال، الذي لم يحقق سوى نقطة وحيدة في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، ليبتعد خطوة جديدة عن صراع المنافسة على اللقب.

وفي مباراة أخرى اقيمت اول من امس ضمن المرحلة ذاتها، تفوق اتلتيكو مدريد، على ضيفه ريال سوسييداد 2-0 ليرفع اتلتيكو رصيده الى 19 نقطة في المركز الثاني، فيما فاز جيرونا على ضيفه رايو فايكانو 2-1، وتابع فالنسيا نتائجه المتواضعة بتعادل سلبي مع مضيفه اتلتيك بلباو، فيما اكتسح سلتا فيغو ضيفه إيبار برباعية بيضاء.

فعلى ملعبه «واندا متروبوليتانو»، حقق فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، بعد ثلاثة أيام من خسارته القاسية أمام بوروسيا دورتموند الألماني (0-4) في دوري أبطال أوروبا، فوزه الخامس محليا (مقابل أربعة تعادلات وهزيمة واحدة).وشن الفرنسي انطوان غريزمان ودييغو كوستا وساوول نيغيز «غارات» متلاحقة ومكثفة شكلت خطورة كبيرة على مرمى سوسييداد دون أن يتمكنوا من زيارة الشباك. ونجح المدافع الأوروغوياني دييغو غودين في الدقيقة الأخيرة إثر تمريرة عرضية من الإرجنتيني أنخل كوريا ارتطمت بقدم المدافع راوول نافاس ووصلت الى قائد اتلتيكو الذي تابعها قوية بيمناه في الشباك (45).وفي الشوط الثاني، تابع فريق العاصمة ضغطه مع نزول المدافع الدولي البرازيلي فيليبي لويس بدلا من الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز، وتحكم بالمجريات تماما، فيما وقف حارسه السلوفيني يان أوبلاك متفرجا كما في الشوط الأول. ونجح لويس في اضافة الهدف الثاني بعدما راوغ داخل المنطقة المدافع غوروسابيل وأرسل الكرة عالية بيمناه في أعلى الزاوية اليسرى للحارس ميغل أنخل مويا (60).

وحقق جيرونا الفوز الثالث هذا الموسم، مقابل ثلاث هزائم وأربع تعادلات فصار رصيده 13 نقطة، فيما وقف رصيد رايو فايكانو العائد الى دوري النخبة عند ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

فيما فشل أي من فالنسيا وأتلتيك في هز شباك الآخر فصار رصيد الأول 11 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 10 نقاط لاتلتيك بلباو السادس عشر.

وتغلب سلتا فيغو على إيبار برباعية بيضاء مناصفة على مدار شوطي المباراة كان نصيب اياغو أسباس منها ثلاثة أهداف.وأنهى سلتا الشوط الأول بهدفين سجلهما أسباس اثر تمريرة من دافيد خونكا (5)، ثم من هجمة مرتدة قادها برايس منديز (36).

وفي الشوط الثاني، تلقى منديز كرة متقنة من هوغو مايو وعزز تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث (56).واستغل أسباس خطأ قاتلا عندما حاول آخر مدافعي إيبار اعادة الكرة الى حارسه أسيير ريسغو فسبقه اليها مهاجم سلتا وراوغه قبل أن يضعها بسهولة في الشباك (82). وفاز ليفانتي على ليغانيس بهدفين نظيفين سجلهما روجر مارتي مستفيدا من تمريرة خوسيه كامبانيا (14)، وروبن روتشينا يعد تمريرة من خوسيه لويس موراليس (90).

