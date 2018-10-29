دوليه

وضع الزمالك قدما في ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جرت على ستاد برج العرب ضمن ذهاب الدور الـ16. وشهدت المباراة مشاحنات كثيرة بين اللاعبين والجماهير وغابت الخطورة كثيرا عن المرميين. واستمرت المحاولات من جانب الزمالك والاتحاد طوال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 69 سجل الكونغولي كاسونغو الهدف الوحيد من كرة عرضية من جانب الدولي التونسي حمدي النقاز.

واستمرت محاولات لاعبي نادي الاتحاد للعودة من جديد الى أجواء المباراة لكن هذه المحاولات لم تكن على مستوى الطموح وسط صلابة دفاعية من جانب الأبيض.

وبات الأبيض في حاجة للفوز أو التعادل في مباراة الاياب يوم 30 نوفمبر المقبل للتأهل لربع النهائي بينما سيحتاج الاتحاد للفوز بثنائية لمواصلة المشوار.

الى ذلك وصف حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري الخسارة التي تعرض لها الفريق بأنها «بفعل فاعل».

وشدد على قدرة فريقه على الفوز في لقاء الاياب بالقاهرة والتأهل لربع نهائي البطولة.

وقال عقب نهاية المباراة: «لم نتمكن من الفوز في المباراة لكن لدينا قدرة على تحقيق الانتصار في مباراة العودة بالقاهرة والتأهل لربع النهائي».

وتابع : «خسرنا بفعل فاعل في اعتقادي أن البطولة موجهة لأن الهدف في المباراة من تسلل واضح جدا يستطيع أي حكم أن يحتسبها تسللاً والنتيجة العادلة هي التعادل بدون تدخل الحكم».

في سياق متصل، يستضيف الاسماعيلي مساء اليوم نظيره الرجاء المغربي في ذهاب دور الـ16. وتأهل الاسماعيلي لهذا الدور على حساب الكويت بالفوز عليه بركلات الترجيح بعدما تبادلا الفوز ذهابا وايابا بهدفين نظيفين.

أما الرجاء فصعد لهذا الدور على حساب السلام زغرتا اللبناني بالفوز خارج الديار بثنائية نظيفة والتعادل 1 - 1 على أرضه.

ويسعى الفريق المصري لتحقيق الفوز لتسهيل مهمته في مباراة الاياب الصعبة التي ستقام في المغرب. واستعاد الفريق جزءا كبيرا من مستواه مع قدوم المدرب البرازيلي جورفان فييرا.

ومن المنتظر أن يدفع فييرا بتشكيلة تضم الحارس عصام الحضري وأمامه باهر المحمدي، محمد مجدي، محمود متولي، طارق طه، عماد حمدي، نادر رمضان، عبدالرحمن مجدي، حسني عبد ربه، التونسي لسعد الجزيري، والكاميرونى كريستوفر مندوجا.

أما الرجاء فيقوده المدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو الذي يعرف الاسماعيلي جيدا منذ فترة عمله في مصر كمدرب للأهلي. ويسعى الرجاء لتحقيق نتيجة ايجابية تقربه من التأهل لربع النهائي في مباراة الاياب بين جماهيره.

