دوليه

حقق تشلسي انتصارا كبيرا خارج أرضه وتغلب على مضيفه بيرنلي 4-0 امس، في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز، بينما اكتفى أرسنال بالتعادل مع مضيفه كريستال بالاس 2-2. وصعد تشلسي إلى المركز الثاني رافعا رصيده إلى 24 نقطة، ومتأخرا بنقطتين فقط خلف المتصدر ليفربول، كما رفع أرسنال رصيده إلى 22 نقطة وظل في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، انتظارا لنتيجة مباراة السيتي أمام توتنهام اليوم في ختام المرحلة. وأنهى تشلسي الشوط الأول لمباراته أمام بيرنلي على ملعب «تيرف مور» متقدما بهدف وحيد سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 22. وفي الشوط الثاني، أمطر تشلسي شباك بيرنلي بثلاثة أهداف أخرى، سجلها روس باركلي وويليان بورخيس دا سيلفا وروبن لوفتوس تشيك في الدقائق 57 و62 والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.وفي المباراة التي جمعت بين كريستال بالاس وأرسنال، سجل لوكا ميليفوجيفيتش هدفي كريستال بالاس من ضربتي جزاء في الدقيقتين 46 و83، بينما سجل جرانيت تشاكا وبيير إيمريك أوباميانغ هدفي أرسنال في الدقيقتين 51 و56.

