دوليه

استعاد ريفر بليت اتزانه في الدوري الأرجنتيني بفوز ثمين 1-0 على ألدوسيفي أول من امس في المرحلة العاشرة من المسابقة والتي شهدت أيضا استمرار كبوة بوكا جونيورز في المسابقة بالهزيمة 1-2 أمام مضيفه خيمناسيا لا بلاتا. وفي مباراتين أخريين بنفس المرحلة، فاز جودوي كروز على مضيفه يونيون سانتا في 3-0 وتعادل تاليريس كوردوبا مع سان مارتن توكومان سلبيا.وتأتي المباراتان قبل أيام قليلة على خوض كل من ريفر بليت وبوكا جونيورز لمباراة حاسمة ومهمة في محاولة للتأهل إلى الدور النهائي لبطولة كأس ليبرتادوريس. ويواجه كل من الفريقين اختبارا برازيليا صعبا في إياب الدور نصف النهائي للبطولة القارية حيث يحل ريفر بليت غدا ضيفا على جريميو الذي حقق الفوز على ريفر بليت 1-0 في عقر داره ذهابا فيما يلتقي بوكا جونيورز في اليوم التالي فريق بالميراس علما بأن بوكا جونيورز حقق الفوز 2-0 على ملعبه ذهابا. وتغلب ريفر بليت على ألدوسيفي في استاد «مونومينتال» بهدف نظيف سجله لاعب الوسط الشاب كريستيان فريرا في الدقيقة 55 مستغلا النقص العددي في صفوف ضيفه بعد طرد ليونيل جاليانو في الدقيقة 48 لنيله الإنذار الثاني في المباراة. وأعرب مارسيلو غاياردو المدير الفني لريفر بليت عن ثقته بفرص فريقه في التأهل لنهائي ليبرتادوريس.ورفع ريفر بليت رصيده إلى 16 نقطة وقفز للمركز الرابع بعدما استعاد نغمة الانتصارات في المسابقة سريعا بعد هزيمته أمام كولون في المرحلة الماضية. وتجمد رصيد ألدوسيفي عند 15 نقطة في المركز الثامن بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي الثالثة له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.وعلى بعد 50 كيلومترا جنوب العاصمة بوينس آيرس ، فاز خيمناسيا لا بلاتا على بوكا جونيورز بهدفين سجلهما لورنزو فارفيلي وماكسيميليانو كومبا في الدقيقتين 11 و49 مقابل هدف سجله كريستيان إسبينوزا في الدقيقة 44.

