دوليه

حاول مدرب ريال مدريد جولين لوبيتيغي المحافظة على رباطة جأشه بعد السقوط الكبير أمام الغريم التقليدي برشلونة 5-1 أول من امس ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، وقال إنه يتحمل مسؤولية الخسارة لوحده كونه المدرب والمسؤول الاول عن نتائج الفريق.

ورغم الشجاعة التي تحلى بها المدرب قليل الخبرة في حديثه لوسائل الاعلام، الا أن هذا الأمر لن يعفيه أبداً من الوقوف تحت مقصلة الاقالة. وطبق المدرب الاسباني الذي تسبب قبوله تدريب ريال مدريد بفقدانه وظيفته كمدرب لمنتخب اسبانيا قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم الماضية، استراتيجيته الفنية المعتمدة في المنتخب على فريق العاصمة والتي تعتمد على الاستحواذ وتدوير الكرة بشكل أفقي حول الملعب من خلال التمرير القصير بين اللاعبين والصبر أطول فترة ممكنة لايجاد ثغرة للعبور لمرمى الخصم. وأتت هذه الطريقة اكلها في بداية الموسم من خلال الفوز بأول أربع مباريات في الدوري على خيتافي وجيرونا وليغانيس واسبانيول، قبل أن يسقط الفريق بثلاثية أمام اشبيلية بعد ان اصبح اداؤه مملاً وعقيماً حيث عجز ريال مدريد عن هز الشباك لاكثر من 465 دقيقة وهي اطوال فترة عقم تهديفي يمر بها الفريق طوال تاريخه الممتد.

وتسبب هذا التقهقر الكبير لاسيما مع غياب اللاعب القناص بعد انتقال الهداف التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس الايطالي وعجز نجمي الفريق غاريث بيل وكريم بنزيمة تعويض غيابه، الى تراجع نتائج الفريق بصورة ملحوظة وهو الامر الذي لم يحسب لوبيتيغي حسابه.

فالمدرب كان واثقاً من قدرة فريقه على النهوض والدخول الى المنافسة الجدية على جميع البطولات كما جرت العادة دائما، الا ان ريال ظل يتخبط منتقلاً من تعثر لأخر كان اخرها الهزيمة المذلة أول من أمس بخماسية برشلونة والتي بلا شك سيكون ثمنها رأس لوبيتيغي. وبالنظر الى اداء المدرب فأن المراقب سيرى بوضوح ان لوبيتيغي تخلى عن استراتيجيته المملة في المباريات الاخيرة واعتمد على الاداء المعتاد لريال مدريد عبر الهجوم الرأسي على المرمى الا أن النحس لازمه بصورة غريبة جداً في الهزيمة امام سيسكا موسكو في دوري الأبطال ومن ثما أمام الأفيس وبعدها أمام ليفانتي في الدوري في لقاء قدم فيه الفريق كرة ممتعة في الشوط الثاني وخلق العديد من الفرص المحققة لكن دون ترجمتها إلى أهداف. وحتى في مباراة الغريم التقليدي أول من امس وبالرغم من أن فريق لوبيتيغي بدا في الشوط الأول مجرد شبح لبطل اوروبا في السنوات الثلاثة الاخيرة، إلا انه انتفض في بداية الشوط الثاني وهاجم بضراوة كبيرة وتمكن من تقليص الفارق وأضاع عدداً من الفرص منها اثنتان محققتان للوكا مودريتش وكريم بنزيمة كانت واحدة فقط في شباك تيرشتيغن كفيلة باعادة الفريق الى مسارة الصحيح، لكن هدف لويس سواريز الثالث قتل المباراة ومهد الطريق إلى هزيمة تاريخية جديدة في سجل مباريات الفريقين.

وربما لازم النحس المدرب جولين لوبيتيغي في المباريات الأخيرة للفريق خصوصا وسط غياب اللاعب الهداف الذي ينهي الامور بطريقة صحيحة أمام المرمى، أو ربما لم تكن إمكانيات لوبيتيغي كمدرب مناسبة لقيادة فريق بحجم ريال مدريد سقف متطلباته عالي جداً، لكن الأكيد ان المدرب الاسباني سيدفع ثمن ثقته الزائدة عن الحد وتأخره في تغيير استراتيجية الفريق غالياً جداً بعد أن بات من المؤكد انه يسير على خطى رافاييل بنيتيز الذي تمت اقالته ايضاً بعد الخسارة في الكلاسيكو وتعيين زين الدين زيدان الذي حقق مسيرة رائعة توجها بثلاث القاب متتالية في دوري أبطال اوروبا.

جماهير ريال مدريد تنتظر من إدارة النادي لا سيما من الرئيس فلورنتينو بيريز قراراً مصيرياً بجلب زيدان جديد وربما رونالدو جديد ايضا من أجل ازالة الغبار الذي غلف صورة البطل وإعادتها ناصعة ومتألقة كما كانت دائما.

