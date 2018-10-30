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كونتي يقترب من مدريد


يعتزم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، إقالة جولين لوبيتيغي، من تدريب الفريق الملكي، وتعيين الإيطالي أنطونيو كونتي خلفا له، عقب الخسارة المذلة التي تلقاها الفريق 1-5 أمام مضيفه وغريمه اللدود برشلونة في قمة مباريات المرحلة العاشرة ببطولة الدوري الإسباني أول من أمس.
وذكرت مصادر مقربة من رئيس الريال لوكالة الأنباء الألمانية «كونتي هو المدرب القادم بسبب سيرته الذاتية الجيدة، والشيء الوحيد المتبقي الذي يتعين معرفته هو متى سيتخذ الأمر الطابع الرسمي». ولا يرغب ريال في أن يتولى لوبيتيغي قيادة تدريبات الفريق استعدادا لملاقاة مضيفه فريق مليلية، أحد أندية الدرجة الثالثة غدا في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، وهو ما يعتبر بمثابة إهانة للمدرب.المشكلة التي يواجهها الريال حاليا هو أنه في حال تعيين كونتي، فإن ذلك ربما يجعل الأمر كما لو أنه يأتي كنتيجة «صفقة متفق عليها ولكن تم تأجيلها لبعض الوقت»، وهو ليس بعيدا عن الحقيقة.وكان بيريز لايزال لديه شكوك حتى الأسبوع الماضي بشأن هوية المدرب الذي سيخلف لوبيتيغي في منصبه، رغم أنه ما كان يأمل في لقاء المدرب الإسباني قبل شهر.


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