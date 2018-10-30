دوليه

علق مدرب ريال مدريد جولين لوبيتيغي على خسارة فريقه المذلة أمام برشلونة 1-5 أول من امس بالقول «أشعر بحزن كبير والأمر كذلك في غرف الملابس ولكن لدينا القوة الكافية لمواصلة المشوار، مازلنا في أكتوبر وأنا شخصيا لا تزال لدي القوة لمواصلة الطريق على رغم الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق».

وأضاف «إنها هزيمة قاسية، الهزائم السابقة كانت قاسية أيضا واليوم تزداد قسوتها أمام برشلونة نخرج اليوم بإحساس أنه كان بامكاننا ان نعود في النتيجة لكننا وعجزنا عن ذلك خصوصا في الشوط الثاني».

وتابع «الهدف الثالث قتل كل آمالنا. كرة القدم على هذا المستوى اذا لم تستغل فرصك فستدفع ثمن ذلك قاسيا وبرشلونة عرف كيف يستغل فرصه وأعتقد ان العقاب كان قاسيا على ريال مدريد الآن افكر في كيفية الرفع من معنويات اللاعبين الذين قدموا مجهودا كبيرا في الشوط الثاني. أثق في هذه المجموعة من اللاعبين والكل يشعر بحزن كبير».

