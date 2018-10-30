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سان جرمان حسم قمة مرسيليا


عزز باريس سان جرمان حامل اللقب صدارته ورقمه القياسي لأفضل انطلاقة موسم في تاريخ الدوري الفرنسي ، عندما حقق فوزه الحادي عشر تواليا وحسم الكلاسيكو مع مضيفه وغريمه التقليدي مرسيليا 2-0 أول من أمس على ملعب «فيلودروم» في مرسيليا في ختام المرحلة الحادية عشرة.
ويدين باريس سان جرمان بفوزه إلى مهاجمه الدولي الواعد كيليان مبابي الذي منحه التقدم في الدقيقة 65 بعد 3 دقائق من دخوله مكان الكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتينغ، وأسهم في صناعة الهدف الثاني الذي سجله الدولي الألماني يوليان دراكسلر في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
وتابع باريس سان جرمان بدايته الرائعة محليا هذا الموسم وحقق العلامة الكاملة للمباراة الحادية عشرة تواليا معززا الرقم القياسي الذي كان حطمه قبل أسبوعين وكان 8 انتصارات بحوزة أولمبيك ليل منذ موسم 1936-1937، وعادل أفضل انطلاقة لفريق في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى والمسجلة باسم توتنهام الانكليزي موسم 1960-1961.


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