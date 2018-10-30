دوليه

تجنب نابولي، وصيف البطل، السقوط في عقر داره أمام روما ثالث الموسم الماضي، وتعادل معه 1-1، وأعاد ميلان الوصل مع الانتصارات بفوزه على ضيفه سمبدوريا 3-2 أول من امس في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي.

في المباراة الأولى على ملعب سان باولو، بدأ نابولي مهاجما، وتوالت محاولات لاعبيه على مرمى حارس فريق العاصمة، السويدي روبن أولسن، عبر لورنتسو اينسينيي (3 و7) والبولندي أركاديوش ميليك (8)، لكن ستيفان الشعراوي افتتح التسجيل للضيوف بعد أن تابع كرة عرضية من التركي جنكيز أوندير (14). وأفرغ لاعبو نابولي كل طاقاتهم من أجل تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول دون جدوى.

وبدأ نابولي الشوط الثاني كما الأول بسيطرة كاملة وهجمات متلاحقة وفرص ضائعة عبر البرازيلي ألان (48) والبرتغالي ماريو روي (50)، والبلجيكي دريس مرتنز بعد أربع دقائق من حلوله مكان ميليك (60 من ضربة رأس) واينسينيي (66 و69).وقال مرتنز الكلمة الأخيرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بتسديدة من مسافة قريبة مستغلا كرة على الطائر للإسباني خوسيه كايخون بعد تمريرة عرضية لإينسينيي، وينقذ فريقه من خسارة رابعة مساهما في تحقيقه أول تعادل في البطولة الحالية (مقابل 7 انتصارات).

ورفع نابولي رصيده الى 22 نقطة بفارق ست نقاط عن عن يوفنتوس المتصدر.في المقابل، صار رصيد روما 15 نقطة واستعاد المركز الثامن بفارق الأهداف امام ساسوولو الذي تجنب بدوره هزيمة رابعة وحقق تعادله الثالث مع ضيفه بولونيا 2-2. وعلى ملعب «سان سيرو»، حقق ميلان الذي يملك مباراة مؤجلة مع جنوى، فوزه الرابع (مقابل ثلاثة تعادلات وخسارتين).

وافتتح ميلان التسجيل عن طريق المهاجم الواعد باتريك كوتروني (20 عاما) . وأدرك سمبدوريا التعادل بعد أربع دقائق فقط بواسطة ريكاردو سابونارا (31).ولم يتأخر ميلان ليعادل الأرقام بعد كرة من كوتروني الى مهاجم ريال مدريد الأسباني ونابولي ويوفنتوس سابقا الأرجنتيني غونزالو هيغواين (36).وفي الشوط الثاني، أخذ ميلان الأسبقية بالهدف الثالث بفضل سوسو وبتسديدة بعيدة المدى (62).ورفع ميلان رصيده الى 15 نقطة وقفز من المركز الرابع عشر الى السابع بفارق الأهداف خلف سمبدوريا.

وفاز كالياري على كييفو 2-1.وتعادل جنوى بعشرة لاعبين مع أودينيزي 2-2. وسقط سبال أمام العائد فروزينوني بثلاثية نظيفة.

