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هيمنة مصرية في «كرة السرعة»


هيمن المنتخب المصري لكرة السرعة على ألقاب منافسات بطولة العالم الـ30 بفوزه بجميع الميداليات الذهبية الثماني المقررة في البطولة التي اختتمت اول من امس في صالة مركز شباب العارضية في الكويت بمشاركة 16 منتخبا عالميا.
وجاء التتويج المصري بعد احراز لاعبي ولاعبات مصر المراكز الأولى في منافسات البطولة التي شملت اقامة ثماني مسابقات لعدد من الفئات السنية والتي تنوعت بين الفردي والزوجي للناشئين والناشئات والشباب والشابات والرجال والسيدات.وحل المنتخب الفرنسي بالمركز الثاني على جدول الترتيب بعد ان نال اربع ميداليات فضية ومثلها من البرونز فيما احتل منتخب تونس المرتبة الثالثة بعد ان حقق ثلاث ميداليات فضية وثلاث برونزيات.


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