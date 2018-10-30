دوليه

أحرز مروان محسن هدفا في الوقت القاتل لينقذ فريقه الأهلي المصري من تلقي الخسارة أمام ضيفه الوصل الاماراتي، ويقوده نحو تحقيق تعادل قاتل 2 - 2 معه في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس زايد للأندية العربية. وقدم الوصل، الذي يعاني من النتائج المهتزة محليا، أفضل مبارياته في الموسم الحالي، وكان الطرف الأفضل طوال شوطي المباراة، فيما ظهر الأهلي بشكل باهت للغاية، ليثير قلق جماهيره قبل مواجهته المرتقبة أمام ضيفه الترجي التونسي يوم الجمعة القادم في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وقلب الوصل تأخره بهدف حمل توقيع أحمد فتحي في الدقيقة 44 عبر تصويبة خادعة، بعدما أحرز كايو كانيدو وفينيسيوس دي ليما هدفين في الدقيقتين 82 و86. وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز مستحق للوصل، أحرز مروان محسن هدف التعادل القاتل للأهلي في الدقيقة الخامسة (الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني. وبات يكفي الوصل التعادل السلبي أو الايجابي 1 - 1 في مباراة العودة التي ستقام في ملعبه الشهر المقبل لاستمرار مسيرته في البطولة، فيما أصبح يتعين على الأهلي الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة تفوق التي تحققت في لقاء الذهاب، حتى يتفادى الخروج المبكر من المسابقة.