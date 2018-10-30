محلية

هاجم نجم العربي السابق خالد خلف ادارة النادي وقال انها السبب الرئيس في تركه للملاعب واعتزاله الكرة، مؤكدا أنها وراء تراجع النادي وعدم تحقيقه للبطولات في السنوات الأخيرة. وكان خلف خاض آخر مواسمه مع الأخضر في 2014-2015 عندما احتل الفريق المركز الثاني بفارق المواجهات عن الكويت كما توج الفريق وقتها بلقب كأس ولي العهد تحت قيادة المدرب الصربي بوريس بونياك.

وقال لاعب الأزرق السابق انه كان وقتها عائدا من اصابة أبعدته عن الملاعب لأكثر من عامين أجرى خلالهما عملتين جراحيتين وخضع لبرنامج تأهيل وتقوية، مشيرا الى أن ادارة الأخضر كانت تتعامل معه بشك وحذر، وأوضح: «كانوا يعتقدون أنني أكذب عليهم، رغم أنني تحاملت على نفسي كثيرا وبذلت جهدا كبيرا من أجل تقوية قدمي بعد العملية الجراحية الثانية».

وأضاف خلف: «ادارة العربي كرهتني بالكرة، فهم لا يجيدون فن التعامل مع اللاعبين، وكان بوسعهم الجلوس معي وسؤالي بدلا من قرار شطبي من الفريق بعد ذلك الموسم».

وأفاد اللاعب بأن بونياك كان يشركه مع الفريق الرديف رغم أنه كان مستعدا للعب مع الفريق الأول في تلك الفترة، مضيفا: «طلبت من المدرب تجربتي واشراكي لو لمدة نصف ساعة، خصوصا في المباراتين الحاسمتين أمام القادسية والكويت، وقلت للمدرب دعني ألعب لدقائق قليلة واذا لم أفعل شيئا للفريق يمكنك أن تقول بأنني السبب في الخسارة».

وأضاف: «للأسف أن بونياك لم يشركني لا في مباراة الكويت التي خسرناها 0-1 ولا أمام القادسية التي تعادلنا فيها 0-0، وبعدها خسرنا لقب الدوري الذي كان قريبا جدا منا».

وشرح خالد معاناته مع الاصابة التي بدأت معه منذ العام 2011، قائلا: «كنت أشعر بوخزة في الركبة، وازداد الألم حتى بت غير قادر على تحمله، الأمر الذي دفعني الى السفر لألمانيا من أجل تشخيص الاصابة بعد عجز كل الأطباء في الكويت عن تشخيصها، وفعلا بعد أن تم تشخيص الاصابة عرضت التقارير على الدكتور علي المكيمي الذي طلب مني العودة من أجل اجراء الجراحة في الكويت».

وأردف: «بعد اجراء الجراحة في الكويت لم يتحسن الوضع رغم البرنامج التأهيلي والتقوية التي قمت بها بعد العملية، فعرضت الأمر على الدكتور الفرنسي كريستوفر الذي كان في زيارة للبلاد، فأخبرني بأنني يجب أن أخضع لجراحة ثانية، ورغم صعوبة الأمر الا أنني أجريت الجراحة في مدينة بوردو الفرنسية، وهذه المرة تحملت ادارة النادي جزءا من تكاليف العلاج».

وتابع: «المشكلة الأكبر كانت في عملية التأهيل التي تتطلب ألا تلمس قدمي الأرض لمدة شهرين، ثم التقوية يوميا من أجل اعادة بناء العضلة، ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها لم أنل الفرصة للعودة الى الملاعب مجددا»، مؤكدا أنه تلقى عروضا عدة من أندية محلية من أجل الانتقال لكنه رفض ذلك لأنه لا يريد ارتداء قميص غير الأخضر.

وأكد خلف مجددا أن مشكلة العربي ادارية بحتة، وقال: «لو نظرنا الى ناديي الكويت والقادسية المسيطرين على الساحة محليا حاليا نجد أنهم يعرفون كيف يديرون النادي وأن مشاكلهم لا تخرج الى العلن، بخلاف ما يحدث في النادي العربي»، لافتا الى أن «الحسبة الانتخابية» تتدخل حتى في توزيع المناصب الادارية في فرق النادي.

وعبّر اللاعب عن شكره للجماهير العرباوية، مؤكدا أن «القلعة الخضراء» بيته الثاني وله الفضل في ما وصل اليه وسيظل ممتنا له ومشجعا للفريق حتى بعد اعتزاله اللعب.

وكشف خلف عن حصوله على موافقة من ادارة النادي بلعب مباراة اعتزاله أمام القادسية ضمن الدوري في الوقت الذي يرغب فيه، مشيرا الى أنه تأخر اعلان روزنامة البطولات المحلية لا تسمح له باختيار التوقيت المناسب والتجهيز لمباراة الاعتزال، وقال: «لدينا سوء تخطيط في اعلان الروزنامة والجدول دائما مضغوط ولا يتيح لك المجال للتجهيز لمباراة اعتزال».

واشتكى مهاجم المنتخب السابق من تعرضه للظلم مع الأزرق، وقال انه كان يستحق مكانا في التشكيلة الأساسية للمنتخب في أكثر من بطولة لو لا المحسوبية واختيار لاعبي أندية معنية على حساب غيرهم، وأضاف: «تعرضت لظلم كبير مع الأزرق، وكنت أتساءل لماذا يتم اختياري وأذهب الى المعسكر ثم يتجاهلوني في البطولات الرسمية».

