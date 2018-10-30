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فاز الأزرق الرديف على الساحل 2-0 خلال لقائهما مساء الاول من امس على ملعب عبد الرحمن البكر. سجل للازرق محمد الفهد ومشعل خالد. ومباراة الاول من امس هي الاولى للمنتخب الرديف الذي شكله اتحاد الكرة خلال الاسبوع الحالي وضم لاعبين معظمهم من مواليد 1993 وما فوقها. ومن المنتظر أن يلعب الازرق الرديف الذي يقوده المدرب الكرواتي د. روميو يوزاك مباراة واحدة كل أسبوع بناء على برنامج الاعداد الذي وضعه الجهاز الفني بالتنسيق مع اللجنة الفنية في الاتحاد.

وتضم قائمة الأزرق الرديف 29 لاعبا هم: طلال جازع، وحسين الحربي، وراضي جمال، وشاهين الخميس، وعلي خلف، وعبدالمحسن التركماني، وسعود الجناعي، ومحمد خليل، ومحمد الفهد، وأحمد الزنكي، ويوسف الخبيزي، وعلي جراغ، وبندر بورسلي، ومساعد طراد، ومحمد هادي، وطلال العجمي، وراشد المطيري، ومحمد حجي، وفيصل سعيد، وطلال الأنصاري، وأحمد جعفر، وعبدالرحمن الشمري، ومحمد العتيبي، وناصر العجمي، وخالد شامان، وعذبي شهاب، ويوسف نجف، وسالم الهاجري، وناجي العجمي.

