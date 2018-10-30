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قال المدرب المساعد في السالمية سلمان عواد أن مواجهة القادسية بالنسبة لفريقه عادية ولا تختلف عن غيرها من المواجهات، مضيفا: «في النهاية هي جولة كغيرها، وفي الوضع الحالي لا يوجد فريق سهل وفريق صعب».

واكمل: «المنافسة حاليا مفتوحة بين الكويت والسالمية والقادسية والعربي على لقب الدوري ومازالت الامور في بداياتها، وبالنسبة لفريقي فنحن نطمح الى صدارة الترتيب حيث يتقدم علينا الكويت حاليا بفارق نقطتين».

وذكر ان فريقه سيلعب امام القادسية الجمعة المقبل في الجولة الثامنة من الدوري بصفوف مكتملة كاشفا عدم وجود اية اصابات او ايقافات بين لاعبيه المحليين والمحترفين. واشاد بالروح المعنوية العالية والحماس الذي يطغى على لاعبي السماوي في التدريبات اليومية مؤكدا أن جميع اللاعبين عازمون على تقديم مباراة جيدة امام الاصفر.