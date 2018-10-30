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الأخضر أمام الجهراء في «الطائرة»

زيد خلف
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الثلاثاء 30 أكتوبر 2018

يخوض العربي اختبارا صعبا امام الجهراء على صالة الكويت اليوم ضمن الجولة الثالثة من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة التي تشهد 5 لقاءات آخرى تجمع القادسية مع التضامن على صالة كاظمة، والفحيحيل مع اليرموك على صالة القادسية، وبرقان مع الشباب على صالة الساحل، وكاظمة مع الصليبخات على صالة التضامن، وتقام جميع المباريات في 06:30، فيما يلعب الكويت مع الساحل على صالة اليرموك في 07:00 مساء.
وتتصدر 5 فرق الترتيب برصيد 4 نقاط هي الكويت والقادسية والعربي وكاظمة والجهراء، ويأتي بعدها الساحل والتضامن برصيد 3 نقاط، ثم الفحيحيل واليرموك والشباب وبرقان والصليبخات بنقطتين.
وتعتبر مباراة العربي مع الجهراء الابرز في الجولة نظرا لأن الأخيرا قادر على مجاراة الأخضر وربما تحقيق مفاجأة بالفوز باللقاء، فيما لن تكون مهمة القادسية والكويت وكاظمة صعبة أمام التضامن والساحل والصليبخات، في الوقت الذي ستكون المنافسة حاضرة في لقائي الفحيحيل مع اليرموك، وبرقان مع الشباب.


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