محلية

لا أقصد من عنوان هذه المقالة بأن أقول أن العربي سيفوز بالدوري هذا الموسم (لا يوجد مستحيل بكرة القدم) فما شاهدته من مباريات سابقة يؤشر بأن هناك تقدماً في بناء فريق جديد من أبناء النادي والذين نتعشم فيهم خيرا من مباراة لاخرى.. ولا أعتقد أن وجود المحترفين كان سيغير كثيرا من الاداء وذلك لتواضع مستوياتهم الفنية، الا ان الاخضر تأثر في عدم استطاعته بالتعاقد مع لاعبين محترفين مميزين بسبب عقوبة الفيفا لادارة النادي بسبب سوء التعامل مع عقود اللاعبين المحترفين (المتواضعين) السابقين. وأعتقد أن اتحاد القدم يتحمل مسؤولية ما يحدث في الدوري حيث نجد فرق لديها خمسة محترفين على مستوى عال والبعض الآخر من الاندية الفقيرة في التمويل المالي يأتون بلاعبين أجانب ذوي مستوى متواضع جدا (هدر مالي بلا فائدة ؟).

فالمطلوب من الاخضر الاتي:

1 - تشكيل لجنة فنية من ثلاثة اشخاص لديهم خبرة فنية باللعبة لكي يتابعوا الفريقين الاول والثاني لكي يضعوا لمدرب الفريق الاول والادارة رؤيتهم الفنية في لاعبي هذين الفريقين.

2 - تشكيل لجنة فنية اخرى لمتابعة فرق المراحل السنية لاكتشاف الموهوبين في هذه الفرق والعمل على وضع برنامج فني لاعدادهم للمستقبل.

3 - عقد جلسة فنية دورية (كل شهر) لهذه اللجان مع مدرب الفريق الاول ومدير اللعبة للتباحث في كيفية وضع خطة واحدة لاعداد اللاعبين من المراحل الصغيرة للمرحلة التالية (الشباب والاول) ومناقشة وضع فرق كرة القدم.

4 - وضع نظام تحفيزي (مالي) للاعبين أو الفرق المميزة من دخل استثمارات النادي او من الشركات الراعية.

5 - فصل قطاع كرة القدم من مسؤولية اللجنة الرياضية وذلك لزيادة الاهتمام باللعبة ومزاوليها (هذا مطبق في الكثير من الاندية الخارجية الكبيرة حيث لا يدمجون لعبة كرة القدم بالالعاب الاخرى).

رسالتي للاعبين والجهاز الفني... استمروا بهذا العطاء (وان كان الاداء غير مقبول في بعض الاحيان) ولا تحبطوا أنفسكم بأيديكم في عدم التدريب بجد واللعب حسب توجيهات الجهاز الفني... ومن ثم محاسبة انفسكم في مستوى ادائكم في كل مباراة... فالخطأ مقبول ولكن استمراه وتكراره غير مقبول!.... والله من وراء القصد.

