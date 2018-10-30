دفتر أحوال

تعاملت معلمات مدرسة الملا سعود الصقر الابتدائية، مع حريق محدود وقع أمس في احد مختبرات المدرسة الكائنة في منطقة العدان قبل أن يؤثر الحادث على سير العملية التعليمية.

بهذا الصدد، أكدت الادارة العامة للاطفاء ان مركز العمليات حين تلقى بلاغ حادث المدرسة، اعطى أوامر بتوجيه فرق الاطفاء من مراكز القرين ومبارك الكبير للمواد الخطرة ليتضح بعد وصولهم للموقع بأن الحريق مخمد من قبل الهيئة التعليمية التي تعاملت مع الحادث باقتدار وحرفية بعد ان قامت باخلاء المختبر.

وأوضحت الادارة، أن الحريق طال 3 مفاتيح كهربائية خاصة في المراوح، مشيرة الى أن الحادث لم يوقع اي اصابات بشرية ماعدا حالة اغماء واحدة حصلت لاحدى المعلمات نتيجة الخوف والهلع، وقد تم التعامل معها من قبل رجال الطوارئ الطبية، فيما باشرت مراقبة تحقيق حوادث الحريق التابعة للادارة العامة للاطفاء بعملها لمعرفة مسببات الحادث.

