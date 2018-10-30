دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من تهمة جلب مواد مخدرات بقصد الاتجار عن طريق الشحن الجوي.

حيث تعود وقائع القضية الى ان النيابة العامة قد طالبت بمعاقبة المتهم بتهمة جلب تسعة آلاف مادة مخدرة ومؤثرة عقلياً من احدى الدول داخل أثاث ومكاتب خشبية وادخالها البلاد عبر خدمة النقل الجوي حيث تم ضبط الشحنة من قبل رجال جمارك الكويت وتم عمل كمين والقبض على المتهم اثناء استلامه الشحنة متلبساً. وحضر المحامي جراح حميد الشريكة ودفع ببطلان اجراءات القبض لحصولها بعد خمسة ايام من ضبط الشحنة وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات كونه يعمل في مجال توصيل الطلبات وقد ترافع المحامي جراح حميد الشريكة بعد استجواب شهود الواقعة وتمسك بانتفاء اركان جريمة الجلب لعدم علم المتهم بمحتوى الشحنة وان جريمة جلب المواد المخدرة تقدر عقوبتها المشدده التي تبدأ من المؤبد وتنتهي الى عقوبة الاعدام بشرط توافر ادلة يقينية واجراءات قانونية وهو ما خلت منه اوراق التحقيق وطلب البراءة لموكله حيث اقتنعت المحكمة بدفع المتهم وقضت ببراءته من التهم المسنده اليه.

