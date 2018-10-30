دفتر أحوال

قضت محكمة الجنح المستأتفة أمس ببراءة الشيخ خليفة علي الخليفة والشيخ عذبي فهد الأحمد وآخرين من تهمة حيازة أجهزة تنصت والغاء حكم بالحبس 3 سنوات في شكوى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والامتناع عن النطق بعقابهم عن تهمة اساءة استعمال هاتف.

وكانت محكمة اول درجه قضت بادانة وسجن ستة متهمين، ممن عرفت قضيتهم باسم «جروب الفنطاس 2» بأحكام بلغ مجموعها الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، لكل واحد منهم، بتهمة التجسس على مكالمات رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ونشر مضمون اتصالاته على موقع يوتيوب، وتعمد الاساءة والتشهير به.

ويذكر انه قد قضي في حكم المحكمة معاقبة كل من الشيخ عذبي الفهد والشيخ خليفة العلي «حضوريا» وعبدالمحسن العتيقي والشيخ أحمد الداود وفلاح الحجرف وحمد الهارون «غيابيا» بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 5 آلاف دينار عن التهمة الأولى المتمثلة في تسجيل المحادثات الهاتفية التي أجراها الغانم، وبثها عبر موقع يوتيوب، ومعاقبتهم جميعا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 5 آلاف دينار عن التهمة الأشد من بقية التهم للارتباط، فيما أحالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.

وجاء في منطوق الحكم أن المتهمين لم يوقّروا طبيعة عمل المجني عليه كرئيس لمجلس الأمة، وأوغلوا بانتهاك القانون والتعدي عليه كرأس للسلطة التشريعية، حيث اشتركوا في جرائم التنصت على مكالماته الهاتفية وتسجيلها دون سند قانوني، وقاموا بتركيب الحوار الصوتي ومنتجته، حيث أثبتت التحقيقات أنه لا يعود لمرزوق الغانم، واتفقوا عبر محادثة «واتساب» على نشر التسجيلات المفبركة وتوزيعها والتسويق لها. وشددت المحكمة على أن المتهمين أتوا أفعالهم بكل رعونة واستهتار غير مكترثين بعواقب تصرفاتهم، ولم يراعوا أي وازع عن الاقدام على هذا السلوك المنحرف.

