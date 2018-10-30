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مواطنة اعترفت بتعذيب القتيلة الإثيوبية

منصور السلطان
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الثلاثاء 30 أكتوبر 2018

اعترفت كفيلة الخادمة الاثيوبية التي عثر عليها ميتة داخل منزل مخدومتها في منطقة الفردوس مساء امس بانها قامت بتعذيبها اثر خلاف دب بينهما.
بعد التحقيق مع الكفيلة واعترافها بانها قامت بتعذيب الخادمة قبل موتها، أمر رجال المباحث باحالتها الى النيابة العامة. وكان رجال عمليات وزارة الداخلية قد تلقوا بلاغا مساء اول امس من قبل مواطن بانه عثر على خادمته الاثيوبية ميتة في منزله بمنطقة الفردوس وعلى الفور انطلق رجال المباحث والامن والاسعاف الى منزل المواطن وبعد فحص الجثة من قبل الطبيب الشرعي افاد بوجود اثار كدمات وضربات في جسم الخادمة وعليه امر وكيل النيابة باحالة الجثة الى المشرحة وتحويل المواطن وزوجته الى التحقيق.


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