دفتر أحوال

اصدرت محكمة الجنايات امس حكماً جديداً يقضي بحبس المغرد صقر الحشاش 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة «العيب بالذات الأميرية والتأثير على القضاء»، وبذلك يصل مجموع الاحكام الصادره بسجنه 65 عاماً.

وكانت النيابة العامة أسندت الى الحشاش وحسب الشكوى المقدمة من قبل المباحث الجنائية بوزارة الداخلية أنه طعن عمدا بالكتابة بالعيب بالذات الاميرية وفي حقوق السلطة القضائية، وعاب في ذاتها عن طريق كتابة التغريدات موضوع التحقيق من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على شبكة المعلومات الدولية «الانترنت»، ونعت فيها بالألفاظ والعبارات الواردة بالأوراق، والتي من شأنها المساس على النحو المبين بالتحقيقات. كما أسند الى المتهم أنه أساء عمدا استعمال احدى وسائل التواصل الهاتفية، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك عن طريق «الانترنت» وذلك عبر كتابة تغريدات تضمنت ألفاظاً وعبارات على النحو المبين في التحقيقات.

