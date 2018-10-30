دفتر أحوال

الزمت محكمة الاسرة الدائرة الجعفرية مواطناً بزيادة نفقات ابنه بعد قيام الاول برفع دعوى ببراءة ذمته من نفقات الاخير الا ان دفاع الابن المحامي خالد مبارك ادعى فرعيا بزيادة النفقة والمحكمة استجابت اليه.

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها الاب امام المحكمة مطالبا ببراءة ذمته من نفقة الابن وتخفيض نفقته واجرة الخادمة او الغائها المقررة بالحكم الصادر سابقا لاقامته بمسكن والده ولا تستأجر مسكناً للحضانة، وان على سند من القول رزق بالابن وصدر حكم باثبات حضانته لطليقته ونفقة الابن 80 ديناراً واجرة مسكن حضانة 350 ديناراً ومصاريف تأثيث المسكن ستمائة وخمسون ديناراً كويتياً اجرة خادمة مائة دينار كويتي وبالحكم الاستئنافي تم تعديل الحكم المستأنف فيما قضى من اجرة مسكن الحضانة بتخفيضه الى مائتي دينار كويتي ولما كان المدعي يقوم بتحويل مبلغ شهري لصالح ابنه 160 ديناراً لحساب طليقته وانه متزوج حاليا من اخرى ولديه بنت ويتكبد ايجاراً شهرياً وعليه قرض والتزامات كثيره تفوق طاقته الشهرية.

وحضر المحامي خالد مبارك عن الابن المدعي فرعيا مطالبا بزيادة النفقة وفي موضوع الدعوى الاصلية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالاستئناف امام منازعات اسرية جعفري، موضحا ان الحكم بشأن زيادة النفقة قد مضى عليه اكثر من سنة وخلالها كبر الابن وزادت احتياجاته كما زادت خلالها الاسعار.

