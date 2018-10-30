دفتر أحوال

نقل وافد سوري الجنسية بسيارة الاسعاف الى مستشفى مبارك الكبير لتعرضه لكسور وجروح اثر حادث دهس وقع له مساء اول امس على شارع بيروت في منطقة حولي.

وكان بلاغ ورد صباح امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث دهس على شارع بيروت في منطقة حولي، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف الى موقع الحادث حيث تبين بأن وافداً سورياً حاول عبور الطريق فاصطدمت به سيارة مسرعة، ما نتج عنه تعرضه لعدة كسور وجروح فتم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى مبارك الكبير حيث ادخل غرفة العناية المركزة، وقد قام رجال المرور باقتياد الداهس الى المخفر.

