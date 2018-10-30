آخر النهار

تضع الفنانة لطيفة التونسية حالياً اللمسات النهائية على أحدث أعمالها الغنائية والتى تحمل اسم «اخباري»، لطرحها على طريقة السينغل خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من كلمات الشاعر سعود الشربتلي، وألحان تامر توفيق.

كما طرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر حفل الفنانة لطيفة التونسية المرتقب يوم 2 نوفمبر المُقبل، ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية.

وبدأت لطيفة بروفات حفلتها اليوم بالأوبرا بمصاحبة الأوركسترا والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وأدت عدداً من أغانيها المرتقب أن تشدو بها في الحفل.

