آخر النهار

انتهى الفنان جمال الردهان من المشاركة في المسلسل الاذاعي أيامنا الحلوة وهو كوميدي اجتماعي تم تسجيله في الإمارات عبر اذاعة الشارقة ويدور حول العلاقة بين الاصدقاء وقيمة الصداقة ويجمع العمل العديد من نجوم الخليج والوطن العربي وهو من تأليف مرعي الحليان واخراج سيف عدران ومن انتاج مؤسسة الشارقة للاعلام ويشارك معه عدد من النجوم ومنهم سعيد سالم وبشير غنيم وعبدالله ملك ونصر حماد ويقدم العمل حلقات متصلة منفصلة.

وقد اكد الردهان ان العمل يسلط الضوء عبر القاسم المشترك بين الدول العربية ومن ضمنها الصداقة والمحبة التي تجمع الخليجيين والعرب بشكل عام حتى وان اختلفت الجنسيات والبلدان فكلنا واحد .

