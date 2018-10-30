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جمال الردهان: الصداقة والمحبة في «أيامنا الحلوة»

مشاري حامد
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الثلاثاء 30 أكتوبر 2018

انتهى الفنان جمال الردهان من المشاركة في المسلسل الاذاعي أيامنا الحلوة وهو كوميدي اجتماعي تم تسجيله في الإمارات عبر اذاعة الشارقة ويدور حول العلاقة بين الاصدقاء وقيمة الصداقة ويجمع العمل العديد من نجوم الخليج والوطن العربي وهو من تأليف مرعي الحليان واخراج سيف عدران ومن انتاج مؤسسة الشارقة للاعلام ويشارك معه عدد من النجوم ومنهم سعيد سالم وبشير غنيم وعبدالله ملك ونصر حماد ويقدم العمل حلقات متصلة منفصلة.
وقد اكد الردهان ان العمل يسلط الضوء عبر القاسم المشترك بين الدول العربية ومن ضمنها الصداقة والمحبة التي تجمع الخليجيين والعرب بشكل عام حتى وان اختلفت الجنسيات والبلدان فكلنا واحد .


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