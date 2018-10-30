آخر النهار

احتفلت مساء أمس الأول شركة دار اللؤلؤة للإنتاج الفني والفرقة السينمائية الأولى بمناسبة فوز فيلم سرب الحمام أخيراً في مهرجان الكويت السينمائي 2 بجائزة أفضل مخرج وذلك وسط حضور فني وإعلامي كبير.

في البداية قالت الشيخة انتصار سالم العلي الصباح رئيس ومؤسس كل من شركة دار اللؤلؤة للإنتاج الفني والفرقة السينمائية الأولى: جاءت مشاركتي هذا العام في مهرجان الكويت السينمائي 2 في اللجنة التحضيرية ولا أخفى عليكم فخري بإقامة مهرجان للسينما محلي الهدف منه مساعدة وتحفيز وتشجيع الشباب الكويتي لإنتاج أفلام أكثر وأكثر لصقل التجربة السينمائية في الكويت أكثر وأكثر وذلك من خلال دعمهم ماليا ومعنويا.

حول دورها في اللجنة التحضيرية للمهرجان هذا العام أشارت الصباح. أن هذا المهرجان بالنسبة لي هو باكورة تغير كبير بإذن الله في الكويت وأحداث فرق، أما فيما يخص دور اللجنة التحضيرية الذي كان برئاسة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وحضور د. عيسي الأنصاري الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة هو وضع القواعد والموافقة على الحكام الذين كانوا من جميع الجنسيات وجميعهم كانوا أسماء كبرى وصناع سينما ومن بينهم السيد عامر التميمي وأعود أذكر أن المهرجان ركز فقط على الشباب الكويتي والأفلام الكويتية وبالتالي الهدف كان مقتصراً على الكويت فهو ليس مهرجاناً عالمياً ينافس المهرجانات الدولية الأخرى وانما هو مهرجان لتحفيز صناعة الأفلام المحلية الكويتية من أجل هدف أكبر هو جعل الكويت عاصمة لصناعة السينما في الخليج العربي ، وهذا الأمر كان واضحا جدا لجميع من شاهدوا الأفلام المشاركة في المهرجان فهناك أفلام قصيرة كانت أكثر من رائعة وأنا أرى أن هناك مستقبلاً جميلاً لصناع الأفلام في الكويت.

كما أعلنت الشيخة انتصار الصباح أنها مستمرة في عملها في مهرجان الكويت السينمائي المقبل.

وأوضح الفنان القدير داود حسين، ان حصول فيلم سرب الحمام على جائزة في مهرجان «الكويت السينمائي 2» هو ثمرة مجهود جماعي لكل من الفنانين المشاركين بالعمل وانا على يقين تام بأن فيلم سرب الحمام يستحق العديد والعديد من الجوائز وذلك للروح الجميلة التي كانت تسود جميع طاقم العمل فالجميع كان يساند بعضهم البعض لتجسيد الشخصيات بالشكل المطلوب حسب رؤية المخرج رمضان خسروه كما لا ننسى دور الشيخة انتصار الصباح وزياراتها لنا لدعمنا أثناء تصوير الفيلم في فيلكا برغم برودة الجو وارتفاع الامواج وفي الختام ونيابة عن كل فناني فيلم «سرب الحمام» أتقدم بالشكر لكل من أسهم في هذا الفوز ورفع اسم الكويت في المحافل الدولية والمحلية لان كويتنا الغالية تستحق اكثر وأكثر وأنا سعيد بمشاركتي في هذا العمل الوطني الملحمي وأيضا سعيد بعملي مع الفرقة السينمائية الأولى التي أنا عضو فيها وأتمنى ان نحصد العديد والعديد من الجوائز والنجاحات قريبا.

من جانبه، صرح مخرج فيلم «سرب الحمام» المخرج رمضان خسروه مدير الفرقة السينمائية الأولى والفائز بجائزة أفضل إخراج في مهرجان الكويت السينمائي 2 بأنه سعيد بهذا الفوز والنجاح الذي جاء نتيجة اجتهاد كل العاملين في الفيلم من فنانين وفنيين وإنه لولا دعم الشيخة انتصار سالم العلي الصباح المتواصل لدفع عجلة السينما لما كان هذا التتويج الذي اعتبره امتداداً لما توج به فيلم «حبيب الأرض» في السنتين الماضيتين.

