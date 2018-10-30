آخر النهار

اختتم منذ أيام هنا في الكويت، مهرجان الكويت السينمائي في دورته الثانية، ونحن هنا إذ نثمن جهود المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وبالذات، قطاع الثقافة فإننا في الحين ذاته نتطلع إلى ما هو أبعد.

ونستفيد هنا من تجربة مهرجان الكويت المسرحي، حيث تفيد لوائح المهرجان بأن العمل الفائز بجائزة أفضل عرض متكامل له الأولوية في تمثيل الكويت في العديد من المهرجانات المسرحية اليومية.

فلماذا لا تأتي المبادرة بتقديم دعم وإسناد للأعمال الفائزة بمهرجان الكويت السينمائي، في المشاركة في العديد من المهرجانات، خصوصاً، تلك التي يرتبط بها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بعلاقات تعاون وتبادل واتفاقيات ثقافية.

ماذا بعد فوز تلك الأعمال السينمائية الكويتية الجديدة؟ سؤال يطرح نفسه ويؤكدعلى أهمية دور أكبر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وبالذات مراقبة السينما التي تقام على مدار العام، وتقديم باقة من الأعمال السينمائية لهذا المهرجان أو ذاك، ومد جسور التواصل ومنح فرص حقيقية للسينما الكويتية الجديدة للانطلاق إلى آفاق أبعد تتجاوز الأطر المحلية.

إن دور مهرجان الكويت السينمائي وإدارته لا ينتهي مع نهاية المهرجان بل يظل متواصلاً على مدار العام، من أجل رعاية واحتضان المنتج السينمائي الكويتي الجديد.

وعلى المحبة نلتقي.

