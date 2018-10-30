آخر النهار

غادرنا الى القاهرة المستشار الاعلامي لمؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فخري عودة للمشاركة في حضور اجتماع فريق الخبراء الاعلاميين بناء على دعوة الامانة العامة لقطاع الاعلام والاتصال في الامانة العامة لجامعة الدول العربية .

وفي تصريح خاص للاعلامي القدير فخري عودة قال فيه: بالاشارة الى قرار الدورة العادية -48 لمجلس وزراء الاعلام العرب البند الخاص بـ «الاستراتيجية الاعلامية العربية» وتحديدا الفقرة الخامسة منه ونصها تشكيل فريق عمل من الخبراء الاعلاميين بالدول الاعضاء وبمشاركة المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام اعلامية لعقد اجتماع فريق عمل لوضع اجندة لتنفيذ المرحلة لتحقيق اهداف الاستراتيجية الاعلامية العربية ..

وتابع قائلا : نحن بصدد اعداد التوصيات الخاصة بلجنة الخبراء الاعلاميين العرب والتى سيتم عرضها على اللجنة الدائمة للاعلام العرب ثم رفعها الى المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الاعلام العرب لاعتمادها اواخر شهر نوفمبر المقبل .