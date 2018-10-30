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تستقبل مجموعة من دور العرض في السويد فيلم مسافر: حلب - إسطنبول للنجمة الأردنية صبا مبارك والمخرج أنداش هازيندار أوغلو، يوم 26 من شهر أكتوبر الحالي وذلك بعد عرضه في مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته الثامنة. الفيلم عرض في الدورة السادسة من مهرجان «الشارقة» السينمائي الدولي للطفل بالإمارات العربية المتحدة، والذي يُقام خلال الفترة من 14 وحتى 19 أكتوبر. ويحكي الفيلم رحلة لينا ومريم أثناء هربهما من الحرب في سورية، لينا فتاة في العاشرة من العمر، فقدت عائلتها في الحرب، واضطرت إلى أن تبدأ طريقها إلى تركيا مع شقيقتها الرضيعة وجارتهم مريم، بصحبة لاجئين آخرين. لينا ترغب في العودة إلى الوطن، بينما تأمل مريم في الوصول إلى أوروبا.

«مسافر حلب اسطنبول» من تأليف وإخراج التركية أنداش هازيندار أوغلو، وتقوم ببطولته النجمة صبا مبارك والطفلة روان سكاف، وباستثناء صبا، فكل فريق التمثيل في الفيلم لاجئون سوريون حقيقيون ويمثلون للمرة الأولى،

