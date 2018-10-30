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تواصل مجموعة السلام الإعلامية حاليًا تصوير حلقات المسلسل الاجتماعي الجديد «العاصفة» كمنتج منفذ لصالح تلفزيون دولة الكويت.

المسلسل من تأليف وبطولة عبدالعزيز المسلم، وإخراج مناف العبدال ويشهد عودة الفنان القدير إبراهيم الصلال عقب رحلة علاج.

«النهار» دردشت مع الفنان القدير حول عمله الجديد وكان هذا الحوار:

بداية نطمئن جمهورك في الكويت والخليج على صحتك؟

الحمد لله صحتي زينة.. والأمور تمام.. وأشكر كل من اتصل بي وسأل عني في الفترة الماضية من المسؤولين والفنانين والمحبين.

ما الذي دفعك لقبول بطولة مسلسل «العاصفة»؟

الفنان لا يجد نفسه دائمًا إلا في اللوكيشن أو على خشبة المسرح.. نحب دائمًا أن نكون بين زملائنا و وسط جمهورنا.. ولذلك لم أتردد في قبول العمل خصوصًا إنه من إنتاج تلفزيون الكويت. وأشعر بالسعادة الغامرة لعودتي لجمهوري وشاشة تلفزيون بلدي الكويت الحبيبة عبر هذا العمل.

هل ترى أن التلفزيون قصر في الفترة الماضية في إنتاج الأعمال الدرامية؟

لا أستطيع أن أقول ذلك.. لكن الآن القنوات والشركات العربية والخليجية في منافسة شديدة.. ومن المهم أن تظل الكويت في سباق الدراما بحكم ريادتها ودورها الذي لا ينكره أحد.. ونسعد كفنانين عندما يكون العمل خاصاً بتلفزيون الديرة.. وأشكر وزير الإعلام ووكيل التلفزيون وجميع المسؤولين على هذا الجهد الطيب والمبادرة لتحريك عجلة الإنتاج الدرامي مرة أخرى وعدم اقتصارها أيضًا على رمضان.

وإلى أي مدى ترى أن وزارة الإعلام قادرة على إعادة الدراما الكويتية إلى عصرها الذهبي؟

أرى أن هذا ممكن من خلال تبني التلفزيون والإذاعة للنصوص الجيدة ورعاية الشباب وتشجيعهم عبر المهرجانات المسرحية والفنية.. ومنحهم الفرص والجوائز.. فالكويت تملك كل المقومات لصناعة دراما قادرة على المنافسة.. وتتمتع بمناخ من الحرية لا يتوفر لبلدان عربية كثيرة. وأيضًا يمكن الاستفادة من شركات الإنتاج الكويتية ودعمها والشراكة معها كما حدث في تجربة «العاصفة».

وماذا عن اختيار مجموعة السلام كمنتج منفذ؟

«مجموعة السلام» بيتي وليست مجرد شركة أتعاون معها.. ورئيسها عبد العزيز المسلم ولدي وأسعد دائمًا بالتعاون معه.. ولا أستطيع أن أحصي الآن عدد الأعمال التي قدمناها معًا وأسعدت الجمهور.. وكان آخرها مسلسل «الجسر» في قطر.

وماذا عن «العاصفة»؟

المسلسل يدور في قالب بوليسي مشوق حيث تقع جريمة قتل غامضة ليس من السهل حلها وفي الوقت نفسه يقدم دراما عائلية واجتماعية تناسب جميع أفراد الأسرة.. وسعيد بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم من أجيال مختلفة منهم الفنان عبد العزيز المسلم والفنانة القديرة أسمهان وزهرة الخرجي وعدد كبير من الشباب.

حدثنا أكثر عن دورك في العمل؟

ألعب دور أب العائلة الذي يجد نفسه وسط مجموعة كبيرة من المشاكل المرتبطة بجريمة القتل والذي يخاف على أبنائه من ويلات وتقلبات ومتغيرات الزمن، بالتالي يحاول الحفاظ على كيان منزله وأسرته، حيث تدور الأحداث والمواقف والمفارقات المؤثرة على الأسرة وعلاقاتها بالمحيطين بها. ولا أود حرق الأحداث على المشاهدين.

كيف وجدت أجواء التصوير؟

بدأنا التصوير منذ فترة بالفعل والأجواء أكثر من رائعة وسلسة بقيادة المخرج مناف العبدال.. وتعودنا مع مجموعة السلام على الروح الأسرية والمحبة في اللوكيشن.. واحترام الصغير للكبير.

وماذا لديك بعد «العاصفة»؟

هناك أكثر من مشروع عرض علي من قطر والإمارات.. لكن إلى الآن أقرأ النصوص ولم أتفق على شيء محدد.

هل هي أعمال إلى رمضان؟

لا أعلم.. ولا أحب عموما التصوير في رمضان وافضل أن يكون الشهر الفضيل للعبادة وصلة الرحم.. وأيضًا لا أرى أن تكريس كل المسلسلات في رمضان أفاد الدراما بالعكس أضر بأعمال كثيرة لم تأخذ حظها من الاهتمام بسبب ازدحام الشاشات.

خلال مسيرة حافلة تنوعت أعمالك ما بين المسرح والتلفزيون والإذاعة.. الأعمال التراثية والتاريخية والمعاصرة.. فأين تجد نفسك أكثر؟

الحمد لله.. أشعر بالرضا عما قدمته قرابة نصف قرن.. وسعيد بمحبة واحترام الجمهور.. أحب الأعمال التراثية لأنها تذكر الأجيال الجديدة بتاريخنا وهويتنا.. وأعتقد أن الدور الجيد يفرض نفسه على الممثل.. وخيارات الممثل تختلف أيضًا من مرحلة إلى مرحلة. فما كان يناسبني قبل سنوات لن يناسبني اليوم. والمهم أن الدور يمثل قيمة ومعنى للناس.

وأخيرًا هل ترى أنك نلت التكريم الذي تستحقه؟

التكريم الأول للفنان هو محبة الجمهور له.. الكلمة الطيبة التي نسمعها من الناس.. والحمد لله راض تمامًا وأكثر ما أسعدني تكريمي من بلدي وحصولي قبل عامين على جائزة الدولة التقديرية وهي أرفع جائزة.. كما تم تكريمي في مهرجان الشارقة المسرحي. وأي تكريم لي أعتبره أيضًا تكريماً لكل أبناء جيلي وكل رفاق الدرب الذين تعبوا وشقوا طريقهم معًا في ظروف لم تكن سهلة مثل هذه الأيام.

