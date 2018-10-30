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الفنانة حنان مطاوع أوشكت علي الانتهاء من تصوير المشاهد الخاصة بها في الفيلم السينمائي الجديد «يوم مصري».. وتستعد لفيلم اخر بعنوان «قابل للكسر».

قالت حنان إنها تجسد في فيلم «يوم مصري» دور سيدة موظفة في إحدى المصالح الحكومية.. وتتعامل مع الجمهور بروتينية جافة.. وتحاول استغلال الأفراد الذين يذهبون إليها لإنهاء أوراقهم بسرعة.. وتحدث مشكلة ينتج عنها مشاجرة بينها وبين الفنان محمد عادل بسبب رفضه لاستغلالها له وطلبها المال لإنهاء أوراقه.

أشارت حنان إلى أن الفيلم بطولة كل من الفنان خالد النبوي ودرة وعادل محمد وأحمد الفيشاوي ومن إخراج أيمن مكرم وتأليف يحيي فكري.

أوضحت أن أحداث الفيلم تدور حول يوم الاحتفال بمولد السيدة.. وما يحدث في هذا الاحتفال من دراويش السيدة والبلطجية الذين يحيطون بهم.. وذلك في اطار اجتماعى كما يناقش الفيلم.. بعض القضايا الاجتماعية الاخرى.

من ناحية أخرى قالت حنان مطاوع إنها ستشارك في فيلم آخر بعنوان.. «قابل للكسر» من تأليف وإخراج أحمد رشوان.. ويشارك في بطولته كل من حنان يوسف ورانيا شاهين وفاطمة عادل.

وعلى الجانب الآخر قالت حنان مطاوع إنها لم تكن تتوقع النجاح الباهر الذي حققته من خلال دورها في مسلسل «نصيبي وقسمتك». ولكنها اجتهدت وأخلصت في تقديم الافضل والتوفيق كان من عند الله سبحانه وتعالى.. ومن جمهوري الحبيب.

أوضحت انها دائما ما تبحث عن الدور الجديد الذي يبتعد عن النمطية.. وأنا بطبعي لن اتراجع عن تقديم الدور غير النمطي خاصة الذي يضيف الى رصيدي الفني.

وعموما كما تقول إن شخصية «ليدي» التي قدمتها من خلال مشاركتها في المسلسل من احسن وأحب الشخصيات التي قدمتها في مشوارها الفني.

