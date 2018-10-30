وطن النهار

وصفت السفيرة الفرنسية لدى البلاد ماري ماسدوبوي العلاقات الفرنسية الكويتية بالممتازة والتي بُنيت على أسس صلبة من الثقة والاحترام المتبادل، لافتة الى وجود مشاورات مستمرة لتبادل وجهات النظر مع السلطات الكويتية وهي حوارات سهلة وميسرة نظرا لأن البلدين الصديقين تجمعهما وجهات نظر متطابقة حول مختلف القضايا على الساحتين الاقليمية والدولية.

وذكرت أن المشاورات السياسية مستمرة بين البلدين على مستوى وزارتي الخارجية بين البلدين وعلى مستوى المديرين الاقليميين والدوليين من الشرق الأوسط وأوروبا والكويت، ولفتت الى أن آخر جولة تشاورية بين البلدين عقدت قبل اقل من عام، بينما ستعقد الجولة القادمة بداية عام 2019 في باريس، مبينة أن كلا الجانبين يملك آراءه ومعرفته حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وهذا ما يثري التعاون الثنائي في هذا الجانب ويجعله مثمرا وبناء للطرفين. وكشفت ماسدوبوي في مؤتمر صحافي عقدته في مقر اقامتها أول من أمس عن استئناف الزيارات البرلمانية المتبادلة بين البلدين والتي توفر قدرا كبيرا من تبادل الخبرات والتي توقفت لفترة دون أي سبب معلوم، ولحسن الحظ أنه تم أحياؤها بزيارة لوفد برلماني كويتي لباريس برئاسة رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في البرلمان الكويتي، موضحة أن الجانبين راضيان تماما عن نتائج هذه الزيارة.

وأشارت الى ان وفد مجموعة الصداقة الفرنسية - الكويتية في البرلمان الفرنسي سيقوم بزيارة الكويت في مطلع ديسمبر المقبل حيث تقوم السفارة الفرنسية حاليا بتنظيم برنامج هذه الزيارة، بالاضافة الى التحضير لزيارة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم المرتقبة الى فرنسا في بداية العام المقبل.

وأوضحت أنها أحيت التعاون القضائي الثنائي، لافتة الى أنه تم التوقيع على اتفاقية تعاون مع معهد الكويت للدراسات القانونية في هذا الصدد لتبادل الخبرات وتدريب القضاة بالاضافة الى برنامج مكثف ستعمل على تنسيقه وتنفيذه السفارة الكويتية في باريس والسفارة الفرنسية في الكويت.

وعلى صعيد التعاون الثنائي في المجال الصحي كشفت ماسدوبوي عن توقيع مذكرة تفاهم بين معهد دسمان للسكر وشركة سانوفي الفرنسية للأدوية في اطار التعاون الثنائي في مجال علاج مرض السكري والوقاية منه، من خلال برنامج مخصص لعلاج الأطفال المصابين به، فضلا عن تعزيز نشر الوعي بمخاطر المرض للوقاية والتخفيف من حدة اثاره في الحياة اليومية للمرضى.

وأشارت الى تحضيرات جارية لتوقيع اتفاقية تفاهم أخرى في نفس المجال مع وزارة الصحة الكويتية سيتم التوقيع عليها لاحقا، بالاضافة الى احتفال البلدين بمناسبة اليوم العالمي للسكري في نوفمبر المقبل من خلال تنظيم عدد من الفعاليات بهذا الشأن خلال مارس 2019 منها ندوات ودورات بمشاركة أطباء وخبراء وباحثين فرنسيين بالتعاون مع معهد دسمان للسكري ونشطاء كويتيين في هذا المجال.

وفي المجال الطبي أيضا، وعلى صعيد علاج مرض السرطان لفتت الى مشروع بدأ بمبادرة من مستشفى (غوستاف روسي) الفرنسي الذي قام بعلاج عدد من مرضى السرطان الكويتيين بنجاح، موضحة أنها تسعى الى اعادة تنشط هذا المشروع الذي مر بمرحلة من الخمول لأسباب فنية وقانونية وعملية ولكنه الآن على جدول الأعمال مرة أخرى، معربة عن أملها في أن يتم التوقيع عليه مع الجانب الكويتي قريبا.

مناورات عسكرية

وعلى صعيد العلاقات العسكرية والامنية بين البلدين أشارت الى مناورات عسكرية مشتركة على مستوى رؤساء الأركان في الفترة بين 17 و 30 نوفمبر المقبل وذلك تحت اطار اتفاقية التعاون العسكرية بين البلدين الموقعة في عام 1992.

وبينت أن هذه المناورات تهدف الى تحسين وتطوير القدرات الدفاعية والعسكرية لجيشي البلدين حيث تقام كل أربع سنوات تحت مسمى (لؤلؤة الغرب) بمشاركة الاف العسكريين الكويتيين والفرنسيين والاليات الفرنسية، كاشفة عن زيارة مرتقبة لوزيرة الدفاع الفرنسية الى الكويت في ديسمبر المقبل، نافية علمها وجود أي صفقات ستوقع خلال الزيارة.

وفيما يتعلق بصفقة الكاراكال أكد أنها على الطريق الصحيح بعد أن تم الانتهاء من جميع الاجراءات المتعلقة بها والدفعة الأولى منها تصل الكويت العام القادم.

وعلى صعيد التعاون التجاري والاقتصادي، وصفت ماسدوبوي العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الكويت بالقوية والمزدهرة والمتطورة، موضحة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيبلغ أكثر من مليار دولار بنهاية عام 2018.

وعن حجم الاستثمارات الكويتية في فرنسا و ابرز جهود السفارة لزيادتها، أكدت أن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فرنسا من أهم الأهداف الاستراتيجية لبلادها وهي أحد أسباب الاصلاحات الاقتصادية التي يجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لافتة الى أن الاستثمارات الكويتية في فرنسا ترتفع معدلاتها بصورة ملحوظة،حتى وان كانت بطيئة نوعا ما ولكنها مستمرة، لافتة الى أن هذه الاستثمارات وان كانت في قطاع العقار الى أنها أضحت متنوعة وتشمل قطاعات أخرى.

حاجز اللغة

وحول التعاون في المجال الأكاديمي قالت السفيرة ان عدد الطلبة الكويتيين في الجامعات الفرنسية لا يزال منخفضا ولا يرقى الى مستوى الطموح في ظل الامكانات الاكاديمية الهائلة لفرنسا ونظامها التعليمي المعروف بجودته عالميا، وذلك لعدة أسباب أهمها أن عدد الجامعات الفرنسية المعترف بها في الكويت قد انخفض بصورة ملحوظة دون سبب معلوم، مشيرة الى لقاء جمعها مع وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي منذ عدة شهور ولمست منه الرغبة في ارسال عدد كبير من الطلبة الكويتيين الى الجامعات الفرنسية والكليات الأجنبية الأخرى في فرنسا وهذا ما يستلزم زيادة أعداد الجامعات الفرنسية المعترف بها، والجانب الكويتي بصدد اعداد قائمة جديدة للجامعات المعترف بها، لافتة الى أن حاجز اللغة كمبرر لعدم الاقبال على الجامعات الفرنسية غير مقبول حيث ان معظم الجامعات الفرنسية لديها مناهج تدرس باللغة الانجليزية.

وبخصوص تدريس اللغة الفرنسية في المرحلة الابتدائية قالت ان هذا سيدعم الاقبال على الدراسة في فرنسا، وسيسهم في تعزيز التبادل الثقافي والعلاقات الشعبية.

وفيما يتعلق بالتأشيرات، أوضحت ماسدوبوي أن المواطن الكويتي مازال يستطيع الحصول على التأشيرة في خلال 48 ساعة في الأيام العادية، لافتة الى أن فترة الصيف هي فترة الذروة وتشهد اقبالا كبيرا من الراغبين في زيارة فرنسا كوجهة سياحية مميزة، موضحة أن السفارة لديها مرونة كبيرة مع الحالات الطارئة.

وردا على سؤال حول التعاون الفرنسي الكويتي على صعيد مجلس الأمن وصفت هذا التعاون بالممتاز وهناك تواصل شبه يومي حول جدول اعمال مجلس الأمن ومختلف القضايا الاقليمية والدولية.

وشددت على أن فرنسا قد عادت لدورها المؤثر عالميا تحت قيادة الرئيس ايمانويل ماكرون، موضحة أن فرنسا وحلفاءها يحاولون التعاون لخلق حالة من التوافق لحل العديد من القضايا العالقة والمؤلمة مثل الأزمة السورية.

وبخصوص زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الكويت قالت اننا نعمل على ترتيب هذه الزيارة ولا جديد من الممكن أن يقال بخصوصها الى الآن.

وأشارت الى تواصل الجهود الفرنسية على صعيد محاربة الارهاب في اطار قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، لافتة الى وجود من 70 الى 80 جنديا فرنسيا في معسكر عريفجان في الكويت مع قوات التحالف.

وعن الشركات الفرنسية التي تعمل في الكويت قالت أتمنى أن ارى المزيد من الشركات الفرنسية في الكويت ولذلك نحن بصدد اقامة اسبوع كويتي في فرنسا في مطلع عام 2019 لنعرف الشركات الفرنسية بالفرص المتاحة في الكويت من خلال رؤيتها التنموية 2035.

وأشادت بالمرأة الكويتية والتي اثبتت نجاحها في مختلف المجالات، مثنية على أداء الوزيرتين هند الصبيح وجنان بوشهري على جهودهما الملحوظة والمقدرة.

وبخصوص القضية الفلسطينية، بينت أن موقف بلادها من القضية الفلسطينية ثابت وهي تدعم حل الدولتين.

