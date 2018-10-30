وطن النهار

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ان الكويت تربطها علاقات متميزة مع جمهورية التشيك والتي تمتد حوالي 55 عاماً منذ عام 1963 بين البلدين.

واشار في تصريح للصحافيين على هامش حضوره العيد الوطني لجهورية التشيك الذي اقيم اول من امس بفندق كراون بلازا اننا لن ننسى موقف حكومة التشيك ابان الغزو على الكويت عام 1990 حيث شاركوا مع التحالف الدولي بقوات عسكرية اضافة الى مؤتمرات المانحين في سورية واعادة إعمار العراق وهو يعتبر محل تقدير للكويت.

وبخصوص قمة اسطنبول عن سورية وكيف قرأت الكويت لها كونها داعمة انسانيا للشعب السوري تمنى العوضي الخير للأشقاء في سورية وان يكون هذا الاجتماع مساهمة لوقف نزيف الدم لهذا البلد الشقيق واقراره وايجاد حل سلمي يرضي الجميع.

وحول مؤتمر التعليم في الصومال الذي ستستضيفه الكويت العام المقبل قال العوضي: ان المؤتمر يسير في الطريق الصحيح حيث بدأنا الاستعداد له ونأمل خلال 6 أشهر ان نكون قد انجزنا ما نريد.

وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن ذكر العوضي ان الوضع يؤلمنا والجميع يعلم اننا قمنا بالمساندة من خلال الحل السلمي من خلال استضافتنا الاشقاء من اليمن لأكثر من 3 اشهر واعربنا عن استقبالهم مرة اخرى اذا كان هناك نية للتوصل الى تسوية.

وبشان وجود تحرك عربي وخليجي من اجل عملية السلام في الشرق الاوسط وهل هناك امر جديد في اعادة الامل لعملية السلام تمنى العوضي ان تتحرك عملية السلام وان ينال الاشقاء في فلسطين كل حقوقهم في اقامة دولتهم.

وحول الدور النشط التي تلعبه الكويت في جامعة الدول العربية قال ان هناك المنتدى العربي الاوروبي في فبراير المقبل بالقاهرة ونعمل حاليا لاعداد هذا المنتدى خصوصا وان العلاقات الاوروبية العربية تعتبر مميزة ومهمة.

وبخصوص الاعداد للقمة العربية المقبلة والتي تعتبر استثنائية في قراراتها خصوصا على مستوى سورية بأن يعود مقعدها للجامعة قال العوضي ان هذا الامر يعود للقادة.

ومن جانبه أعرب السفير مارتين دافوراك سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية التشيك في الكويت سعادته بالحضور للاحتفال بمرور 100 عام لاستقلال بلاده وقال في كلمة ألقاها امام الحضور في مثل هذا اليوم من 100 عام تم اعلان استقلال جمهورية تشكوسلوفاكيا التي أقيمت على أسس الحرية والديموقراطية والانسانية التي تقوم عليها الدول الغربية

ولفت الى أن بلاده التي استعادت هذه القيم منذ عام 1989 بعد انفصالها عن سلوفاكيا بعد أحداث وتدخلات اقوى خارجية مؤكدا استعادة التشيك لهذه القيم التي بنيت عليها الدولة الأولى.

وذكر أن بعد انفصال الدولتين استطاعت كل منها استعادة علاقاتها مع الأخرى وأصبحتا عضويتين في الاتحاد الأوروبي وتتمتعان بعلاقات متميزة.

وأوضح أن بلاده الدولة الفاعلة والعضو الكامل في الاتحاد الأوروبي أمر هام جدا من حيث التعاون المثمر بين دول الاعضاء والعمل بقوة من أجل اعلاء أسس الحرية والديمقراطية التي تؤمن بها كل دولة عضو في الاتحاد وتحترم هذه القيم الثابتة ناهيك عن أنها عضو في الناتو حيث تعمل مع الدول الأعضاء في الحلف على الدفاع عن الحريات والدين في اي دولة تؤمن بهذه القيم.

وعلى صعيد العلاقة الكويتية - التشيكية أكد أنها علاقات قوية جدا مشيرا الى أن سفارة تشيكوسلوفكيا كانت من أوائل السفارات التي فتحت في الكويت عام 1963 ومنذ ذلك الوقت وعلاقات البلدين علاقات حميمية وعلاقات صداقة حيث تربطهما اتفاقيات تعاون في مجالات عدة منها الاقتصادية والثقافية مشيرا الى مساندة بلاده للحق الكويتي ابان الغزو العراقي للكويت ومشاركتها في التحالف الدولي لتحرير الكويت في عام 1991.

واضاف واليوم نحن نعمل سويا على تطوير وتنمية العلاقات بين بلدينا ليس فقط في المجال التجاري والدفاع و لكن في مجال التعليم والثقافة.

وأعرب عن فخره واعتزازه لترجمة ملحمة لتاريخ الكويت والتي عرضت في بلغراد قبل أيام قليلة مضت كما دعا الحضور الى حفل موسيقي تشيكي الذي سيقام غدا في مسرح عبد الحسين عبدالرضا بالتعاون مع الموسيقار الكويتي غازي المليفي والتي ستعرض الموسيقى التقليدية للكويت بصورة عصرية وكان سفيرا التشيك وسلوفاكيا قد أقاما على هامش الاحتفال معرضا يتضمن تاريخ بلديهما المشترك مؤكدا في نفس الوقت أن البلدين يعملان سوياً من أجل النمو والتحضر والتقدم وفق القيم الأوروبية.

وأشار الى أن تشيكوسلوفاكيا شهدت عام 1968 ما يسمى بربيع براغ بعد أن اعلن رئيس الوزراء في ذلك الوقت ألكسندر دوبتشيك تحفظه على سياسات الاتحاد السوفييتي ما حدا بالجيش الأحمر الى دخول براغ وقمع المظاهرات واسقاط دوبتشيك.

واوضحا أن المُعارضة الشعبية أبدت معارضتها في العديد من الأفعال العفوية والمقاومة السلمية. في براغ وغيرها من المدن في جميع أنحاء الجمهورية، التشيك والسلوفاك استقبلوا جنود حِلف وارسو بالمعارضة والتأنيب.

