وطن النهار

أعلنت الجمعية الكويتية للاغاثة أمس الاثنين تخصيص مبلغ مليون دولار أميركي لاغاثة أهالي محافظة المهرة اليمنية المتضررة من السيول المتدفقة اثر العاصفة المدارية (لبان) وذلك ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وقال رئيس لجنة (الاغاثة) في حملة الكويت بجانبكم جمال النوري في تصريح لـ (كونا) ان هذا المبلغ خصص لتوفير الغذاء والايواء والدواء لآلاف الأسر المتضررة من السيول المتدفقة والتي تسببت في تسجيل خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف النوري أن الجمعية باشرت بالفعل تنفيذ مشروعات اغاثية من خلال شركائها المحليين في اليمن اذ قامت بتوزيع عدد 1600 سلة غذائية في مديريات قشن والمسيلة والغيظة وسيحوت التابعة لمحافظة المهرة مبينا أنها مستمرة في تقييم الأوضاع و توزيع المساعدات الاغاثية.

وأوضح أن هذه المساعدات تأتي ضمن جهود الكويت في الوقوف الى جانب الشعب اليمني الشقيق ومد يد العون له في محنته.

وكان رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر أعلن محافظة (المهرة) «محافظة منكوبة يتوجب اغاثتها واغاثة أهلها بأسرع وقت ممكن». وتعد الجمعية الكويتية للاغاثة جمعية خيرية تعمل على اغاثة المنكوبين منذ 25 عاما تحت مسمى (اللجنة الكويتية المشتركة للاغاثة) وتضم في عضويتها 16 هيئة ومؤسسة خيرية ونفع عام كويتية.

وبدأت الجمعية عملها الاغاثي منذ عام 1987 عندما اجتاحت الفيضانات بنغلاديش وأدت الى تدمير المحاصيل الزراعية وهدم المنازل وتشريد الملايين من السكان فتداعت الهيئات والجمعيات الخيرية في الكويت الى ضرورة تشكيل خطة تنسيقية تستهدف تقديم عمل خيري اغاثي مشترك.

واستمرت الجمعية في تلبية نداءات الاستغاثة العاجلة في العديد من المناطق المنكوبة مثل بنغلاديش وباكستان والفلبين ومصر وفلسطين ولبنان والعراق وايران وتركيا والسودان والصومال وجيبوتي واثيوبيا واريتريا والنيجر وكينيا والشيشان وأفغانستان واندونيسيا وسيريلانكا وكوسوفا والبوسنة والهرسك وألبانيا.

