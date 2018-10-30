وطن النهار

يستعيد مجلس الامة اليوم حيويته ايذانا ببدء دور الانعقاد الثالث فى اجواء تبدو ساخنة للكثير من المراقبين السياسيين، وقد بدأ مؤشر السخونة فى التصاعد بالاستعداد لانتخابات اللجان البرلمانية اذ يسعى بعض النواب الى الظفر بعضوية بعضها وبخاصة الخدماتية منها.

مراقبون شددوا على ضرورة الاحتكام الى الخبرة والاختصاص والا يكون هدف النائب مجرد الوصول الى الوزير أو الجهة المختصة داعين الحكومة الى الوقوف على الحياد استعداد لمعركة الاستجوابات ومؤكدين ان اللجان البرلمانية قد تكون محرقة لبعض النواب بسبب عدم الخبرة والدراية.

الوزير الاسبق عبد الهادي الصالح رأي بضرورة احتكام النواب والحكومة الى موضوع الخبرة والاختصاص فى انتخابات اللجان البرلمانية بحيث يكون للعمل جدوى، مشددا على ضرورة ان يتفانى النواب فى خدمة الوطن والمواطن وان يتم توزيع الادوار فيما بينهم بحسب التخصص وليس لمجرد الوصول الى الوزير أو الجهات المعنية والا فستكون صورة من صور الفساد اذ ينبغي الاحتكام الى موضوع الخبرة والاختصاص حتى تكون هناك جدوى من العمل والرسالة موجهة للحكومة ايضا لانها تشارك فى التصويت أو على الاقل عليها ان تلتزم الحياد.

من جهته، اوضح استاذ العلوم السياسية الكاتب الصحافي عايد المناع ان اللجان هى مطبخ مجلس الامة اذ ان جميع القوانين والاقتراحات وكل ما يتعلق بالعمل يمر من خلالها، لذا ليس بمستغرب ان يتقاتل النواب على عضويتها وبخاصة الخدماتية منها مثل الداخلية والدفاع والصحية والتعليمية والميزانيات وغيرها لذا تتبارى التنظيمات والكتل السياسية على الظفر بعضويتها اذ يريد كل تنظيم ان يكون ممثلا فى هذه اللجان.

وقال ان الاهم من ذلك هو ان يفكر النائب فى مجال عمله وتخصصه بحيث يستطيع اثراء العمل فقد تكون اللجنة احيانا محرقة للنائب اذا لم يحسن الاداء بها نظرا لعدم تخصصه فى الاعمال المنوطة بها أو المطروحة عليها فمثلا لا اعتقد ان هناك العدد الكافي من الاطباء فى مجلس الامة بحيث يشاركون فى اللجنة الصحية وكذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والتي تتطلب بعض القانونيين لذا ينبغي وضع مصلحة الوطن والمواطن فى المقام الاول وليس مجرد الوصول الى الوزير الفلاني.

وعن موضوع تخصص النائب فى عمل اللجنة قال من الافضل ان يكون متخصصا ولكن لن يترتب على عدم التخصص الكثير اذ يمكن الاستعانة بالمتخصصين وعدم وجود متخصص لا يعني توقف العمل.

من جهته، قال رئيس الحركة الليبرالية الكويتية انور الرشيد قال ان تنافس النواب على بعض اللجان جزء من التكسب على حساب المجتمع وتجربته الديموقراطية لذا فان السباق يشتد على لجنتي الداخلية والدفاع والصحية والتعليمية لما تنطوي عليه هذه اللجان من خدمات امام حكومة ضعيفة تشتري صمت النواب ولقد وصلنا الى مرحلة غاية فى السوء والخطورة وقد تم تشويه العملية الديموقراطية مع سبق الاصرار والترصد.

ويرى انه ومع الاسف بات العمل النيابي وسيلة للتكسب والثراء فمنهم كما يقول المثل من دخل مديونير وخرج مليونير وهو جزء من مسلسل تشويه العملية الديموقراطية ولقد نجحوا فى ذلك ومازالوا يحققون نجاحات بدليل صمت الحكومة والتيارات عن الانتخابات الفرعية.. وقد دعينا جميع التيارات لاتخاذ موقف تجاه هذه الممارسات والتي وصلت الى القوائم الطلابية فى الجامعة ولم يستجب لدعوانا من التيارات سوى تجمع الميثاق الوطني والذي قبل بمشاركة الحركة فى بيان لاستنكار هذه الانتخابات بهدف حفظ الامن المجتمعي.

معركة الاستجوابات

فيما رأى النائب المبطل اسامة الطاحوس عدم حدوث تغيير كبير فى تركيبة اللجان نافيا عدم تدخل الحكومة فى انتخاباتها ومؤكدا انها ستتدخل لاحداث تغييرات نوعية بها لاسيما فى اللجنتين التشريعية والتعليمية لافتا الى ان التغيير فى تركيبة اللجان سيتراوح ما بين 20 و30%.. وان قالت الحكومة انها لن تتدخل فى هذه المعركة الا انها ستتدخل بشكل غير صريح استعدادا للمعركة القادمة وهى معركة الاستجوابات لذا ستحاول ارضاء جميع النواب بتحريك المحسوبين عليها منهم للتصويت لمن تريد ترجيح كفتهم من النواب.

