وطن النهار

دعا عدد من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى ضرورة إقرار قانون التقاعد المبكر خلال بدء دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة المقرر له أن يبدأ في الجلسة المقرر انعقادها اليوم. وأوضح المغردون أن خفض سن التقاعد بات مطلبا شعبيا، لافتين إلى أن القانون يقضي على البطالة ويفتح المجال لتوظيف الشباب، كما يعزز سياسة الإحلال والتكويت في مختلف مؤسسات الدولة.

بداية قال المغرد «ميدار»: سنستمر إلى أن نأخذ مطلبنا الشرعي وهو تعديل قانون التقاعد، وبدوره قال المغرد بوعبدالوهاب: «أولادنا الشباب هم مستقبلنا، فحالنا كسرت قلوبهم، فكيف لا تعطوننا حقنا، عدلوا القانون وارحموا عمرنا وضعفنا.

قرار منصف

أما المغرد «رتويت ولد الكويت» فقال: رسالتي إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية: «أنا موظف كويتي ولست مناقصة بينكم كي تماطلوا بقرار منصف وهو حق من حقوقي، أرجو خفض سن التقاعد، بينما رأى المغرد ناصر حضرم السهلي أن خفض سن التقاعد هو نوع من المطالب الشعبية التي لن توافق عليها الحكومة وسترفضه مهما كلفها الأمر وقد تحيله للجهات المختصة. وبدوره قال المغرد أبو سعد: أتمنى من الحكومة أن توافق على قانون خفض سن التقاعد أو التقاعد المبكر ولكن يجب أن تدرس الحكومة الآثار السلبية لهذا القانون، داعيا في الوقت ذاته الحكومة إلى أن تأخذ رأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا القانون قبل إقراره حتى لا تكون به مثالب دستورية وقانونية.

واستغرب أبو سعد ممن يطالبون بالإحلال وتكويت الوظائف وفي الوقت نفسه ينادون بخفض سن التقاعد، معتبرا أن ذلك معادلة من الصعب تفسيرها، متابعا: وعندما تخرج مجموعة كبيرة من أصحاب الخبرة من الوزارات للتقاعد، كيف تسد الوزارة النقص، وهل تسده بمواطن حديث التعيين أو تستعين بوافد ذي خبرة، أعتقد أنه لا بد من الاستعانة بوافد.

وأوضح أبو سعد أن هناك حلولا بديلة لخفض سن التقاعد منها إعفاء من تجاوزت خدمته 25 سنة من البصمة، وأن تقتصر ساعات عمله من 7 إلى 5 ساعات وأن يحدد له يوم إجازة يختاره خلال الأسبوع بخلاف يومي الجمعة والسبت.

باب التعاون

ورأى المغرد فهد شحيتان المحيش أنه من باب التعاون وإثبات الحكومة لمقولتها بأنها أقرب للشعب من حبل الوريد، فإنه يجب إقرار قانون التقاعد المبكر فورا بالتعاون مع النواب لكي يكون إنجازا للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

إنه عند انتهاء الخدمة بالوصول إلى 30 سنة وعندما يمنع الموظف من التقاعد، لماذا لا يصرف له راتب شهري غير راتبه التقاعدي المستحق بأجر مقابل عمل خارج نطاق الخدمة المقررة؟ متسائلا: لماذا لا يستمر خصم الاشتراك؟

ولفت المحيش إلى أنه يجب أن يكون التقاعد الاختياري حسب سنوات الخدمة، مطالبا بإلغاء شرط عمر الـ55 عاما.

بنات الكويت

ومن جهتها، قالت المغردة صفاء حسين: كل منا يستطيع أن يغير حياته، ومنا من يحتاج إلى المساعدة، ونحن بنات الكويت نطالب بإلغاء المادة الرابعة من قانون التقاعد الاختياري وتسهيل إجراءات إقرار القانون الجديد في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة خلال بدء دور الانعقاد المقبل المقرر له غدا الثلاثاء.

وبدوره اعتبر المغرد أبو أحمد أن قانون التقاعد المبكر هو عروس التشريعات، مخاطبا النواب في جلسة الغد بقوله: نحتاج لوقفتكم وفزعتكم ودعمكم، وسوف يكون لذلك صدى عظيم على مر السنين، لما فيه من رفع المعاناة عن الموظفين الذين خدموا لمدة 30 عاما في مجال عملهم بكل تفان وإخلاص للوطن والمواطن. ومن جانبه قال المغرد بو عبدالوهاب: الحق لا بد أن يظهر، ومطلبنا حق وإقرار قانون التقاعد المبكر حق، ووقوفكم بجانبنا أيها النواب حق، والآن يثبت مدى فهم المواطن محاسبة الأعضاء على هذا الموضوع الذي يهم كل بيت كويتي، فالتقاعد مطلب مهم جدا.

