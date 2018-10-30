وطن النهار

أبدى رئيس مجلس إدارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار ابراهيم طاهر البغلي سروره وسعادته وهو يسهم في ترسيخ قواعد العمل التربوي مع زملائه وابنائه في دولة الكويت برعايته جائزة البغلي للابن البار، أحد مشاريع المبرة وللسنة السابعة على التوالي، والتي تم توجيه مسابقاتها وأنشطتها لطلبة وطالبات وزارة التربية للعام الدراسي 2018م / 2019م ،جاء ذلك من خلال اعلانه انطلاق مسابقات جائزة البغلي للابن البار لطلبة وزارة التربية للسنة السابعة على التوالي مؤكدا تحمل المبرة مسؤوليتها المجتمعية لتحقيق وتنفيذ توجهات القائد الإنساني حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه بشأن إدخال (العمل الخيري والتطوعي والانساني) في مناهج وزارة التربية ، مما يؤكد بأن التوجه الذي سارت عليه المبرة منذ ستة أعوام مضت حتى يومنا هذا يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ مبادئ وتعزيز أركان العمل التطوعي بين أفراد ومؤسسسات المجتمع الطلابي من خلال التنسيق مع وزارة التربية لتنفيذ مسابقات وتخصيص جوائز لأفراد المجتمع الطلابي في مدارس وزارة التربية والجامعات المختلفة للعام الدراسي 2018/2019م .

مبيناً بأن المبرة تعتبر من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر مجتمعه ووطنه، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة ، من خلال تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع جميع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الكويت لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على جميع شرائح وأطياف المجتمع الكويتي.

وأشار البغلي إلى أن الجائزة تميزت في هذا العام في انطلاقتها السابعة متفقةً مع سياسة وفلسفة وزارة التربية التي اتخذها وزير التربية ووزير التعليم العالي الاستاذ د. حامد العازمي وان وزارة التربية لم تتوقف على مدى رحلتها في نشر التعليم بالكويت عن السعي الدائب لتحسين نوعيته وإحكام الصلة بين محتواه واتجاهه وبين متطلبات التنمية يفي مجتمعه وحركة العالم من حوله .

ونداء اليوم في التربية هو إقامة المجتمع الدائم المتعلم الذي تصبح المدرسة فيه إحدى مؤسسات التربية المستمرة، تؤازرها وتكمل جهودها سائر المؤسسات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والاقتصادية من خلال برامج التعليم المستمر وفرصة واستثمار كل إمكانات البيئة في هذا المجال لتتاح لكل فرد على مدى رحلة حياته فرص تعليمية وتدريبية تمكنه من تنمية قدراته ومهاراته ليواكب ويلبي الحاجات المتجددة التي يفرضها تطور مجتمعه ومطالب تنميته..

وأكد البغلي تستقي فلسفة التربية في كل مجتمع من مجموعة القيم والأهداف والاتجاهات الأساسية التي يتبناها ذلك المجتمع والنابعة من عقيدته وتراثه والصيغة التي ارتضاها لنظامه الاجتماعي والسياسي والتي عبرت عنها مواثيقه الأساسية ... وفي مقدمتها الدستور والاتجاهات التي اختارها لتحقيق أهدافه من خلال إدراكه لواقعه وحاجاته ومتطلبات التنمية فيه وتفاعله وارتباطه بالعالم المحيط به، ولعل من المفيد هنا أن نورد ما يتعلق بالتعليم في دستور دولة الكويت حيث ينص الدستور على ان رعاية النشء مسؤولية الدولة.

التعليم ركن أساسي لتقدم الجميع تكفله الدولة وترعاه.

التعليم حق للكويتيين وواجب عليهم في مراحله الأولى.

وأوضح البغلي ان الكويت مجتمع عربي إسلامي يستمد ذاتيته من الإسلام الحنيف وهديه وتعاليمه وتاريخ الأمة العربية وحضارتها وجهودها لترجمة هذا الدين إلى نهج حياة سعدت به الدنيا وأسهمت من خلاله في إثراء الحضارة الإنسانية وتسديد وجهتها.

الكويت مجتمع الأسرة الواحدة.. عاش أبناؤه وسط كل الظروف القاسية على هذه الأرض بالتكافل والمحبة والشورى ... في السراء والضراء.. وارتبطوا برباط الأخوة مع الأسرة الخليجية وتحركوا دائما.. من خلال انتمائهم العربي الإسلامي.

والكويت حرصت عبر تاريخها على الانفتاح والتفاعل مع حركة العالم حولها في اختيار واقع ذكي. دون انبهار أو تبعية أو جمود وانغلاق.. فلم تخل نشأة أبنائها في قلب البادية من أن يركبوا البحر بحثا عن سبيل للحياة أفضل.. ولم يستطع يسر الحياة وبريقها في مجتمعات زاروها من خلال رحلاتهم أن يذيبهم فيها، فعاد أبناؤها دائماً إليها، يأخذون المفيد من التجربة الإنسانية دون أن يفقدوا الأصالة والانتماء ... منطلقين من قيمهم.

وأكد البغلي على نجاح جائزة البغلي للابن البار لطلبة وطالبات وزارة التربية للعام الدراسي 2017- 2018 معللا هذا النجاج بمشاركة 14751 طالباً وطالبة في جميع الناطق التعليمية.

وأكد البغلي إيمانه بأهمية ترجمة توجهات وتطلعات وزير التربية وزير التعليم العالي في تفعيل دور وزارة التربية في تعزيز وتنمية فضيلة البر في المجتمع الطلابي ، سيتم تنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية وذلك بالتنسيق مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة والتوجيه الفني العام للغة العربية والتوجيه العام للتربية الكشفية بوزارة التربية للعام الدراسي 2018/2019م، وذلك مساهمةً من المبرة في ترسيخ الخلق الإسلامي السامي وقيم الآباء والأجداد لدى الطلبة ، وتنمية روح التعاون والاتجاهات والسلوكيات الايجابية لديهم ، ونشر ثقافة التطوع وتحفيز الطلبة.

وتقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي، الأستاذ الدكتور حامد العازمي لرعايته السامية والكريمة لمسابقات جائزة الابن البار لطالبات وطلبة وزارة التربية للعام الدراسي 2018/2019م ، وإلى السيد وكيل الوزارة والسيد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة ،وللأستاذ مدير إدارة الأنشطة المدرسية ، وجميع العاملين بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية في كافة المناطق التعليمية ، وشكر البغلي السيدة هند الهولي رئيس مجلس إدارة جمعية المرشدات الكويتية، والسيد ابراهيم الكندري أمين عام جمعية الكشافة الكويتية والسيد صلاح الماجدي الموجه العام للغة العربية في وزارة التربية والسيد ابراهيم العيد الموجه العام للتربية الكشفية في وزارة التربية على حرصهم لتنظيم المسابقات كلاً فيما يخصه والمتمثلة في مسابقات وسام الابن البار للكشافة والمرشدات ومسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي.

كما شكر جميـع أجهزة ووسائل الإعلام التي شاركت في تنفيذ برامج وفعاليات الجائزة . وشكر رئيس اللجنة العليا للجائزة السيد علي حسن وجميع رؤساء وأعضاء فرق العمل المنبثقة عن اللجنة لتنفيذهم فعاليات الجائزة .

وفي ختام المؤتمر الصحافي تقدم البغلي بتحية إعزاز وإكبار إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وإلى سمو ولي العهد الأمين حفظه الله وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر على ما يولونه من رعاية متميزة للقضايا الشبابية وتلك المتعلقة برعاية وتأهيل وخدمة كبار السن في دولتنا الحبيبة ، متمنياً أن يستمر ويتجدد اللقاء دائماً وأبداً في حب الكويت.

ومن جانبه اكد رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي لللابن البار علي حسن ان تزايد عدد المشاركين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار في كل سنة يدل على انتشارها مؤكدا ان القائمين على الجائزة وعلى رأسهم السيد ابراهيم البغلي حريصون دائما على تقديم الافضل وذلك تعزيزا للبر وبر الوالدين وكبار السن، حيث بلغ عدد الطالبات والطلاب من المشاركين في مسابقات الجائزة (15 ألف مشارك ومشاركة ) موزعين على جميع إدارات التعليم العام والخاص في كل المناطق التعليمية. كما تقدم على حسن بالشكر لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم لتفاعلهم ومشاركتهم في جميع الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها على مدى ستة اعوام. وأشار علي حسن الى أن جائزة الابن البار من أهم الجوائز ووصفها بأنها فريدة من نوعها لما لها من أثر كبير في نفوس الطلبة. مؤكدا ان مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار تعمل دائما في المساهمة في تعزيز المبادئ والقيم إلى جانب تحفيز الطلبة على الإبداع.

وأوضح علي حسن ان الجائزة لا تقتصر على الدعم فقط لكنها أكبر من ذلك، حيث تسهم في ترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة، بالإضافة إلى التعليم أيضا من خلال كتابة القصة، هذا بالإضافة إلى أنها تعزز السلوك التطوعي للطلاب.

وهذا ما تحرص عليه القيادة العليا ممثلة بصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه حيث إنها تحرص على العمل التطوعي لما له من أهمية في بناء المجتمع.

من جانبها، أكدت موجهة اللغة العربية في منطقة حولي التعليمية ليلى المحيسن، مسابقة القصة القصيرة أصبحت جزءا اساسيا من الانشطة المدرسية في كل عام يقبل عليها الطلاب والطالبات بأعداد تتزايد عاما تلوا الآخر، منوهة إلى أنها تستهدف طلبة الصف التاسع وصفوف المرحلة التعليمية للبنين والبنات في مدارس جميع المناطق التعليمية. وقالت المحسين، إن أهداف مسابقة القصة القصيرة عديدة ومنها ترسيخ الخلق الاسلامي وقيم الاباء والاجداد وتوعية أبناء الجيل وتبصيرهم بمكانة الوالدين والبر بهم، وتوعية أفراد المجتمع وتعزيز فضيلة بر الوالدين في الوسط المدرسي، وتعميق روح الانتماء للاسرة وتوثيق الترابط الاسري، فضلا عن الكشف عن الطاقات المبدعة وصقل المواهب وإذكاء روح التنافس المثمر بين الطلبة.

ومن جانبه أكد الموجه الفني العام للتربية الكشفية بوزارة التربية ابراهيم العيد، ان الوزارة ممثلة بالتوجيه العام للتربية الكشفية حرصت على الاهتمام بالمشاركة في المسابقة لانها تخدم ابناءنا الطلبة، مبينا أن الحركة الكشفية حركة تطوعية تنمي المهارات والفنون الكشفية وتهدف إلى تعزيز الاخلاق الاسلامية وتعميق الولاء للوطن وروح الانتماء إلى جانب ترسيخ روح التعاون بين الطلبة.

