وطن النهار

تعزيز قيم بر الوالدين واحترام كبار السن لدى طلبة المدارس، وما تقدمه مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار من دعم لهذه القيم.

يجب تعزيز قيم بر الوالدين واحترام كبار السن لدى الأبناء لما لها من العديد من الآثار الإيجابيّة على مستوى الفرد والمجتمع، وغرس هذه القيم فيهم

وان الدور المأمول من التربية ومؤسساتها المختلفة في تعزيز القيم التي تركز على بر الوالدين والإحسان لكبير السن واحترامه وتقديره وإجلاله لدى طلبة المدارس، ولا سيما دور المدرسة التي تعتبر من أهم المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية بتعزيز القيم النبيلة وتعليمها وتنميتها لدى الأبناء، حيث تترسخ لديهم قيم حسن التعامل مع كبار السن وتقديرهم، الأمر الذي يساهم في بناء شخصيات قوية وأجيال ملتزمة بالأخلاق الحميدة، والقيم النبيلة المنطلقة والمستمدة من قيم وتعاليم الإسلام وأخلاقه الحميدة المترسخة بالمجتمع الكويتي.

فللمدرسة دور كبير في غرس القيم، حيث يتقبلها الطلبة من المدرسة أكثر من الأسرة

وان أبناءنا وبناتنا في المراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية، المتوسطة والثانوية) لما لهذه المراحل من أهمية، ولكونها من أخطر المراحل التي تواجه الآباء والمربين، فأبناؤنا أمانة في أعناقنا من آباء ومربين، ولابد أن نأخذ بيدهم ونعلمهم الآداب والقيم بأنواعها المختلفة، ومن هنا كان على التربية أن تقوم بدورها في الإصلاح، وأن تجد القيم التي توجهها حتى تتضح أمامها الرؤية الصافية في طريق التعليم.

ويجب تسليط الضوء على دور المدرسة في تعزيز قيم بر الوالدين ورعايتهما واحترام كبار السن في المناهج الدراسية بدولة الكويت ، وقياس الدور التربوي من خلال المناهج المطروحة والأنشطة المدرسية في توصيل رسالة هادفة ترسخ مكانة الوالدين وكبار السن في نفوس وعقول الطلبة.

وإيمانا بأهمية ترجمة توجهات وتطلعات معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي في تفعيل دور وزارة التربية في تعزيز وتنمية فضيلة البر في المجتمع الطلابي ، تم تنظيم مسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية وذلك بالتنسيق مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة والتوجيه الفني العام للغة العربية والتوجيه العام للتربية الكشفية بوزارة التربية للعام الدراسي 2018/2019م، وذلك مساهمةً من مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار في ترسيخ الخلق الإسلامي السامي وقيم الآباء والأجداد لدى الطلبة ، وتنمية روح التعاون والاتجاهات والسلوكيات الايجابية لديهم ، ونشر ثقافة التطوع وتحفيز الطلبة.

واتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير التربية ووزير التعليم العالي، الأستاذ الدكتور حامد العازمي لرعايته السامية والكريمة لمسابقات جائزة الابن البار لطالبات وطلبة وزارة التربية للعام الدراسي 2018/2019م ، وإلى السيد وكيل الوزارة والسيد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة، وللأستاذ مدير إدارة الأنشطة المدرسية ،وجميع العاملين بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية في جميع المناطق التعليمية ، والشكر موصول الى السيدة هند الهولي رئيس مجلس إدارة جمعية المرشدات الكويتية، والسيد ابراهيم الكندري أمين عام جمعية الكشافة الكويتية والسيدة الموجه العام للغة العربية في وزارة التربية والسيد ابراهيم العيد الموجه العام للتربية الكشفية في وزارة التربية على حرصهم لتنظيم المسابقات كل فيما يخصه والمتمثلة في مسابقات وسام الابن البار للكشافة والمرشدات ومسابقة القصة القصيرة ومسابقة العمل التطوعي.

كما اشكر جميـع أجهزة ووسائل الإعلام التي شاركت في تنفيذ برامج وفعاليات الجائزة. وشكر رئيس اللجنة العليا للجائزة السيد علي حسن وجميع رؤساء وأعضاء فرق العمل المنبثقة عن اللجنة لتنفيذهم فعاليات الجائزة .

كما اتقدم بتحية إعزاز وإكبار الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، وإلى سمو ولي العهد الأمين حفظه الله وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر على ما يولونه من رعاية متميزة للقضايا الشبابية وتلك المتعلقة برعاية وتأهيل وخدمة كبار السن في دولتنا الحبيبة ، متمنياً أن يستمر ويتجدد اللقاء دائماً وأبداً في حب الكويت.

بقلم : إبراهيم طاهر البغلي

سفير النوايا الحسنة رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وراعي جائزة البغلي للابن البار

