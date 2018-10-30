وطن النهار

أكد باحثون من جامعة ييل في الولايات المتحدة أن الناس الذين يقرأون الكتب يعيشون أطول مقارنة بالذين يهملون القراءة.

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد حصولهم على نتائج تجربة استمرت 12 سنة، بينت أن قراءة الكتب وسيلة فعالة في مقاومة الإجهاد والقلق، ووفقا للمعطيات الجديدة، يمكن للكتب تخفيض القلق بنسبة 68 في المئة كوسيلة مهدئة للجهاز العصبي ومفعولها أفضل من التجوال في الهواء الطلق.

كما أن قراءة الكتب تحمي من عدد من الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي المركزي، حيث أن الإجهاد هو السبب في 40 في المئة من حالات السكتة القلبية والجلطة الدماغية، بالإضافة إلى أنها تقلل من احتمال المعاناة من اضطرابات أمراض الأوعية الدموية التي تهدد الحياة، فإن القراءة تحافظ على الدماغ في حالة «العمل».

وقد تأكد أن كبار السن الذين يقرأون يحافظون على قدراتهم الفكرية فترة أطول مقارنة بأقرانهم الذين يهملون القراءة، ومع اعتبار مجموعة الفوائد الصحية التي توفرها القراءة، لخص الخبراء نتائجهم بالقول إن «القراءة يمكن أن تطيل حياة الناس. والذين يقرأون أكثر من نصف ساعة (بمعدل 210 دقائق) في الأسبوع هم أقل عرضة للموت قبل الأوان بنسبة 23 في المئة».

والقراءة وقاية وعلاج فهي تقوي الصحة وتدعم جهاز المناعة. أما عدم التعامل مع الكتب فيقصف العمر. هذا ما يؤكده العلماء وتؤيده الدراسات العلمية . فالفرد الذي يعشق الكلمة المطبوعة ولا يتوقف عن التزود بالثقافة والمعارف المختلفة أقل إصابة بالقلق والتوتر وضغط الدم والسكر والقولون وقرحة المعدة والروماتيزم وغيرها. فإذا أردت أن تعيش عمراً أطول وفي حالة صحية جيدة حاول أن تقرأ كثيراً.

إن الناس لو عرفوا الفوائد الصحية للتعامل مع الكتب بمختلف أنواعها و أشكالها ما توقف أي إنسان عن تثقيف ذاته وزيادة معارفه ومعلوماته .

ولكن المشكلة أن العمل وجلسات التليفزيون وجلسات السمر تمنعنا من مواصلة الإطلاع على أحدث إصدارات المطابع ودور النشر بمجرد تخرجنا من الجامعة . ففائدة القراءة لا تقتصر على تزويدنا بالمعلومات والثقافة العامة فقط ولكنها تؤدي إلى تقوية أجسامنا وارتفاع مؤشر قدرتها على مقاومة الأمراض.

وهذا ما تؤكده دراسات عديدة من بينها دراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا الأميركية على عينة مكونة من 1800 شخص يقرأ نصفهم القصص والروايات والمراجع المتخصصة بصفة منتظمة بينما لا يهتم النصف الأخر بالقراءة.

وتم عمل فحص طبي شامل لهؤلاء الأشخاص فتبين أن الذين لا يقتربون من الكلمة المطبوعة يعانون من عدة أمراض مثل ضغط الدم و السكر و السمنة و القولون العصبي و قرحة المعدة و القلب بالإضافة إلى المتاعب النفسية المختلفة مثل القلق و التوتر و فصام الشخصية و غيرها.

أما هؤلاء الذين يقرؤون فقد كانوا أكثر صحة حيث تقل بينهم نسبة الإصابة بهذه الأمراض بصورة واضحة. وبعد مرور عام كامل تم توقيع الكشف الطبي مرة أخري على كل أفراد العينة فاكتشف فريق البحث تدهور صحة المجموعة التي لا تقرأ مع حفاظ أفراد المجموعة الأخرى.

