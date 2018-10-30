مال وأعمال

أظهر تقرير رقابي حديث أن الحكومة سحبت خلال العام المالي الماضي 2017/2018 مبلغ 4.847 مليارات دينار من الاحتياطي العام لتغطية العجز بالموازنة وهو مبلغ منخفض بواقع 1.1 مليار دينار عن المسحوب لتغطية العام المالي السابق 2016/2017 والبالغ حينها 5.9 مليارات دينار.

وشدد التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة والذي اطلعت «النهار» على نسخة منه على استمرار وجود عراقيل لتحقيق الهدف القومي لاستقطاب الطاقات الوطنية الشابة من خلال استمرار وجود خلل في الهياكل التنظيمية بالرغم من وجود شواغر بسبب عدم اتمام التعيينات المقررة مع ارتفاع نسب التسرب وعدم الاستقرار الوظيفي للكويتيين مع استمرار عدم تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين عند التعيين والاعلان عن التوظيف فضلا عن عدم التزام الجهات بقواعد واجراءات تكويت الوظائف.

وأوضح أن العجز الفعلي للعام المالي الماضي انخفض بواقع 18.1% عن العجز الفعلي للسنة المالية 2016/2017 فيما أسفر الحساب الختامي عن زيادة في الإيرادات الفعلية والتي بلغت 15.999 مليار دينار بزيادة نحو 2.655 مليار دينار وبنسبة 19.9% عن المقدر بالميزانية، في حين شكلت الايرادات النفطية 89.2% من جملة الايرادات الفعلية ببلوغها 11.688 مليار دينار، فيما بلغت الايرادات الغير نفطية 1.717 مليار دينار بزيادة قدرها 17.9% عن المحقق للعام المالي السابق تركزت معظمها في مبيعات السلع والخدمات.

وفيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، قال التقرير قد تراجعت بواقع 3.3% لتبلغ 19.247 مليار دينار يمثل الانفاق الجاري منها 87%.

وعلق التقرير على المصروفات الحكومية بشكل عام خلال السنة المالية الماضية 2017/2018 بالقول إن هناك استمرار في أوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية، مع عدم إنشاء أو تفعيل وحسم التبعية الإدارية لمكاتب التفتيش والتدقيق الداخلي في العديد من الجهات الحكومية.

وبين التقرير إلى غياب المتابعة اللازمة بما يؤثر سلبا على حماية المال العام الأمر الذي يتطلب المزيد من العناية لتفعيل دور أجهزة التدقيق الداخلي وتدعيم نظم الرقابة الداخلية وأجهزة المتابعة داخل الجهات الحكومية.

ولفت التقرير إلى استمرار وجود ضعف في التخطيط والمتابعة والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة الأمر الذي اسهم في استمرار تأخر تنفيذ العديد من المشروعات الرأسمالية والإنشائية والبحثية والإنمائية لدى تلك الجهات ما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتمادات المخصصة بالميزانية لتحقيق الأهداف الواردة في الخطة الإنمائية للدولة، وبالتالي التأثير سلبا على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات المهمة.

وأشار التقرير إلى قيام بعض الجهات الحكومية بالصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية خصما على أصول الحسابات المتداولة الأمر الذي يترتب عليه تضخم أرصدة هذه الحساب بتلك المبالغ فضلا عن عدم إظهار نتائج تنفيذ الميزانية على حقيقتها بالإضافة إلى استمرار التعديات على أملاك الدولة ما تسبب في استغلال أموال الدولة بصورة خطأ وضياع المال العام وكذلك استمرار ضعف أجهزة الرقابة على تنفيذ الشروط التعاقدية وحرمان الخزانة العامة من قيمة غرامات واجبة التحصيل لتراخي بعض الجهات في فرضها أو تأجيلها أو عدم اثباتها بالسجلات.

في إطار متصل، أظهرت الحسابات الختامية للجهات ذات الميزانيات المحلقة أن جميع الجهات حققت وفرة في المصروفات الفعلية بنسب تتراوح بين 1.6% و46.9% ، إلا أن هناك أوجه قصور كثيرة صاحبت الميزانيات الختامية لتلك الجهات منها عدم الدقة في تقديرات الميزانية والتأخر في تقديم صورة من الحسابات الختامية وعدم تضمين الحسابات الختامية لشهادات الأرصدة البنكية أو خطابات الضمان الخاصة بالمشروعات كما أن هناك عدم وضوح في التوجه لدمج بعض الجهات الحكومية لبعضها البعض ما ترتب عليه تحميل المال العام أعباء مالية دون الاستفادة منها.

وأشار التقرير إلى استمرار ظهور خسائر من الاستثمارات في المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية لدى بعض الجهات الحكومية فضلا عن عدم إجراء تقييم للمحفظة الوطنية وعدم تحقيقها لأهدافها في دعم الاقتصاد الوطني.

