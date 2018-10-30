مال وأعمال

كشف تقرير حكومي عن أن إجمالي ما تم انفاقه على مشاريع البترول خلال العام المالي 2017/2018 حوالي ملياري دينار لعدد 3 مشاريع بميزانية معتمدة قدرها 1.7 مليار لتصل نسبة المبالغ المنصرفة 103.5 في المئة.

وحدد التقرير 3 مرتكزات رئيسة لتحقيق الأهداف المرجوة من خطة التنمية للدولة وتتمثل في: معالجة الانفاق الرأسمالي «الاستثماري» من خلال ايجاد الحلول للمعوقات الادارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع والعمل على اعادة هيكلة الدورة المستندية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والحد من الانفاق الجاري للاستفادة من الموارد المالية المتاحة في المشاريع الرأسمالية ومعالجة الاختلالات الهيكلية والعمل على زيادة مساهمة الايرادات غير النفطية في الايرادات العامة وذلك من خلال دراسة مدى إمكانية إعادة تسعير الرسوم والخدمات مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وتعديل القوانين الضريبية في سبيل إصلاح النظام الضريبي للدولة وزيادة ايراداتها والعمل على تنويع مصادر الدخل وتنمية الايرادات الذاتية بالجهات الملحقة والمستقلة التي تتلقى دعماً من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية لتمويل الفرق بين المصروفات والايرادات الفعلية.

