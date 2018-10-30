مال وأعمال

قال تقرير رقابي إن الإيرادات الفعلية لمؤسسة البترول بلغت 20.6 مليار دينار خلال السنة المالية 2017/2018، بزيادة 4.1 مليارات وبنسبة 25.2% عن الإيرادات التقديرية، في حين بلغت المصروفات الفعلية 18.6 ملياراً بزيادة قدرها 2.7 مليار دينار وبنسبة 17% عن المقدر بالميزانية. حيث سمح للمؤسسة التجاوز في كلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات «التكاليف المتغيرة» بشرط أن يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات.

وأشار التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة واطلعت «النهار» على نسخة منه أن الأرباح الصافية بلغت 1.99 مليار دينار تؤول إلى الاحتياطي العام للدولة.

وكشف التقرير عن أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وشؤون التوظيف لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة ومن ذلك:

- تأخر توريد أرباح المؤسسة للسنتين الماليتين 2007/2008، 2008/2009 والبالغتين 2.1 مليار دينار، و1.845 مليار دينار على التوالي، وعقبت المؤسسة على أنه تم إحاطة المالية على أن السداد سيتم على دفعات لمدة سبع سنوات بدءً من السنة المالية 2018/2019 وحتى السنة المالية 2024/2025.

- عدم التزام بعض عملاء قطاع التسويق العالمي بسحب الكميات المتعاقد على شرائها من النفط الخام والمنتجات البترولية وإلغائهم لها، حيث بلغ إجماليها ما كميته 89 مليون برميل، ما يعادل 11 % من الكميات المتعاقد عليها خلال السنة المالية 2017/2018، وتقدر قيمة تلك الكميات وفق سعر شهر نوفمبر 2017 ما جملته نحو 5 مليارات دولار تقريباً.

وأفادت المؤسسة أن هناك عدة أسباب لعدم سحب الكميات المتعاقد عليها، منها تخفيض إنتاج النفط الكويتي حسب اتفاق الدول الأعضاء في منظمة أوبك، واستمرار توقف إنتاج نفط الخفجي والحوت، كما أن هناك صعوبات مالية كانت تواجه بعض العملاء والقيود التشغيلية للمصافي، وفيما يخص عقد النفط الخام، فإنه تم تخفيض إنتاج النفط الكويتي بما يقارب 130 ألف برميل يوميا ابتداء من 1/1/2017، حسب اتفاق الدول الأعضاء في منظمة أوبك، ما تسبب في نقص كميات عقود عملاء المؤسسة في الأسواق ذات العائد المنخفض متمثلة في أسواق الأميركي والأوروبي مع الاحتفاظ بكميات عقود عملاء المؤسسة في السوق الآسيوي ذات العائد الأعلى، وهناك أسباب أخرى تتعلق بالنظام التشغيلي بالمصافي الخاصة بالعملاء، كالصيانة الدورية وارتفاع المخزون النفطي الخاص بالمصافي والصعوبات في الشحن وغيرها.

- استمرار عدم تجديد بعض عقود تسويق المنتجات البترولية وتخفيض الكميات المباعة للبعض الآخر منها وذلك بسبب نقص الإمدادات من المنتجات لوجود بعض المشاكل الفنية في مصفاة ميناء عبد الله وإيقاف مصفاة الشعيبة عن التشغيل، الأمر الذي يتعارض مع التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة، فيما يخص تعزيز الوضع التنافسي في الأسواق العالمية عن طريق المحافظة على العقود القائمة وإيرام عقود جديدة طويل الآجل وتوطيد العلاقات مع العملاء.

وأفادت المؤسسة أن هناك عدة أسباب لعدم تجديد بعض العقود أو لتخفيض الكميات المباعة لعملاء قطاع التسويق العالمي، منها نقص الإمدادات نتيجة إيقاف مصفاة الشعيبة، أو عدم الاتفاق على المعادلة السعرية.

- استمرت شركة kp europe بتحقيق خسائر خلال السنة المالية 2017/2018 بلغت 66.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 41 مليون دولار، بنسبة 158 % عن خسائرها خلال السنة المالية السابقة، وليصل قيمة إجمالي الخسائر المرحلة في 31/3/2018 نحو 2.5 مليار دولار.

وأفادت المؤسسة بأن شركة kp europe تعتبر الذراع الاستثماري لشركة كي بي سي هولدنجز «أوروبا» وهي الكيان القانوني المالك لمشروعات الشركة في فيتنام وسلطنة عمان، ومن ثم تقوم بتسديد الالتزامات تجاه تمويل مشروعاتها في قارة آسيا عن طريق مؤسسات التمويل العالمية، الأمر الذي يتعين عليه تحملها تكاليف إضافية خلال فترة إنشاء تلك المشروعات والتشغيل التجريبي لها، فضلاً عن الاستفادة القصوى من هيكل الشركة الضريبي نتيجة الاتفاقيات بين مملكة هولندا ودولة الكويت ومن ثم تحقيق أرباح وعوائد اقتصادية لتلك المشروعات.

مصفاة فيتنام

تمتلك الشركة حصة في مشروع تكرير ومجمع لصناعة البتروكيماويات في مقاطعة نفي سون شمال فيتنام بنسبة 35.1 وبمشاركة 3 شركات أجنبية، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى المعتمدة للشركة، وبطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف برميل يومياً يتم تزويدها من النفط الكويتي الخام، وفقاً لقرار مجلس إدارة مؤسسة البترول، حيث بلغت الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 8 مليارات دولار، منها 3.8 مليارات دولار، تمويل ذاتي والباقي تمويل خارجي من بعض البنوك العالمية، يسدد على أقساط نصف سنوية بدءاً من شهر مايو 2018 وحتى شهر مايو 2029.

