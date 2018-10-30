مال وأعمال

اكد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدي الكويت لورانس سيلفرمان،أن دولة الكويت أخذت على عاتقها مسؤولية توحيد الدول الخليجية الست منذ بدء الخلاف بين بعض دول الخليج ويظهر ذلك من خلال مؤتمر وزراء الصحة والتجارة والصناعة والمالية ومكافحة الارهاب،نافيا حدوث اي تطور على القمة الخليجية الأميركية المقررة في يناير المقبل

واضاف في تصريحات صحافية خلال الندوة التي عقدت امس بغرفة التجارة والصناعة بعنوان «الفرص التعاقدية مع القواعد العسكرية الأميركية في الكويت ضمن فعاليات مهرجان اكتشف اميركا، أن هذه الفعاليات تكررت عدة مرات خلال أسبوع اكتشف اميركا بهدف مساعدة رجال الأعمال الكويتيين الذين يرغبون في تزويد الخدمات المباني وجنود الجيش الأميركي المتواجد في الكويت».

واشار الى ان المهرجان يعد فرصة استثمارية جيدة ومهمة تساهم في تقديم اي نوع من انواع الخدمات التي يمكن أن يوفروها للجيش الأميركي في القواعد هذه الحلقة النقاشية سيتمكن الحضور من التعرف على طرق التعاقد مع الجيش الأميركي فعلي سبيل المثال، لو أنهم شركات لم تقم من قبل بمثل هذا النوع من الأعمال سيتمكنون من الاطلاع على آليات العمل والمنافسة بكل شفافية مثل الشركات الأميركية التي تتنافس على العقود مع الحكومة الكويتية، ويشمل الحضور ممثلين للجيش وسلاح الطيران المسؤولين عن العقود المختلفة للأشياء والخدمات التي يتم شرائها محلياً.

وقال سيلفرمان أن مستوي الحضور في ورشة العمل يعكس مدى زيادة اهتمام الشركات الكويتية بالتعاقد مع الجيش الأميركي مبينا أنه مثل ما تحرص السفارة الأميركية على استلام الشركات الأميركية لمستحقاتها كاملة وفي الوقت المستحق تحرص في نفس الوقت على حصول الشركات الكويتية المتعاقدة مع الحكومة الأميركية على نفس هذه الحقوق.

واشار في كلمته خلال الندوة أن مهرجان اكتشف أميركا للعام السادس على التوالي وعلى مدار الأسبوعين القادمين، سيتم تنظيم 24 فعالية مختلفة للتعريف عن المجتمع الأميركي، بالاضافة الى الأطعمة والمطاعم والأزياء والموسيقى والأفلام والتعليم والسياحة والتجارة والسيارات والصحة وأسلوب الحياة الأميركية.

وتابع سليفرمان أن المهرجان يشهد مشاركات لأكثر من 24 مطعم ومحل تجاري أميركي خلال الأسبوعين القادمين من خلال توفير تخفيضات خاصة كجزء من أنشطة (أسبوع أكتشف أميركا داعيا الجميع للمشاركة بالفعاليات متى استطعتم. لقد استلمتم نسخة من برنامج أنشطة (أسبوع أكتشف أميركا) لدى تسجيلكم الحضور لهذه الندوة صباح اليوم. وبالاضافة الى ذلك، يمكنكم الاطلاع على جدول الفعاليات كاملاً عبر الموقع الالكتروني للسفارة الأميركية وأيضاً من خلال موقعي السفارة على فيسبوك وتويتر وانستغرام: @USEmbassyQ8.

وذكر ان هذه الفعاليات تشكل فرصة متميزة لالقاء الضوء على علاقات الصداقة الأميركية الكويتية المتينة، وتشكل أيضاً فرصة جيدة لاكتشاف مجالات جديدة لزيادة توثيق ودعم هذه العلاقة. أتمنى أن أراكم جميعاً في فعاليات (أسبوع أكتشف أميركا) لافتاً الى أن العلاقة بين الجيشين الأميركي والكويتي هي علاقة وثيقة جداً، حيث أن دعم دولة الكويت لتواجد القوات الأميركية في البلاد لا يقدر بثمن وذلك لدعم جهودنا للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.

وألمح سليفرمان الى التعاون الوثيق بين الجيشين كونه يشكل احدى أهم العلاقات الأمنية في العالم، خصوصاً أمام التحديات الماثلة أمامنا وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة مشيرا في الوقت ذاته الى ان الدعم المتواصل من قبل حكومة دولة الكويت والمتضمنة استضافة القواعد العسكرية الأميركية وآلية الوصول اليها بالاضافة الى امكانية استخدام الأجواء الكويتية لتلك القوات العسكرية عند الحاجة يشكل دعماُ لا يقدر بثمن.

ونوه غلي ان القوات العسكرية الأميركية، تشارك وبشكل مستمر، في برامج التدريب المشتركة مع القوات العسكرية الكويتية وذلك لضمان رفع مستوى الكفاءة والجاهزية لكلا الجيشين.

وتقدم سيلفرمان بالشكر الى غرفة تجارة وصناعة الكويت لدعمهم المتواصل لبرنامج اكتشف أميركا وذلك من خلال السماح لنا باستخدام احدى قاعاتهم لهذا الغرض.

واوضح ان الجهات المتعاقدة المحلية تلعب دوراً هاماً من خلال تزويد السلع والخدمات للقواعد العسكرية الأميركية في دولة الكويت، وتبدأ من أبسط السلع مثل المكسرات وشوربات الحساء الى مواد ومعدات البناء وخدمات التوصيل والانترنت والهاتف وخدمات التنظيف والحراسة وغيرها من السلع والخدمات. ان عمل هذه القوات والمشاركة في الحفاظ على الأمن والسلام بالمنطقة لن يكون متاحاً دون هذه الخدمات.

وتوجه سليفرمان بطلب تذكير كل مواطن أميركي ممن يعمل لدى مؤسساتكم التأكد من صلاحية جواز السفر وتحديث بينات سفرهم عبر برنامج السفر الذكي Smart Traveler Enrollment Program (STEP) حيث يضمن هذا البرنامج سرعة التواصل مع المواطنين الأميركيين بدولة الكويت في حال وجود نشرات تتعلق بسلامة السفر والتحذيرات الأمنية في الكويت.

وتابع نقدر جهودكم وحرصكم على اعلامنا عند القاء القبض على أي مواطن أميركي أو عند تعرضهم لحادث خطير أو عند وجود حالة وفاة لأحدهم أيضاً. اننا نعمل مع الحكومة الكويتية لتحسين آلية التواصل معنا عند حدوث تلك الظروف أعلاه، ولكن تظلون أنتم أول من يتواصل معنا بهذا الشأن.

