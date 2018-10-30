مال وأعمال

أعلنت مجموعة زين أن شركة زين السعودية سجلت أفضل نتائج فصلية لها على الاطلاق منذ تاريخ التأسيس، حيث حققت مؤشراتها المالية الرئيسية مستويات نمو قياسية عن فترة الربع الثالث من السنة المالية الحالية.

وأعلنت المجموعة في بيان صحافي أن شركة زين السعودية رفعت من حجم ايراداتها بنسبة 6 % عن هذه الفترة، حيث بلغت 1,952 مليون ريال سعودي، وذلك مقارنة بفترة الربع السابق من العام الحالي، كما فاقت ايرادات الربع الثالث مستوى ايرادات الفترة المشابهة من العام 2017 بنسبة 8 %، لتحقق الشركة بذلك ايرادات فصلية هي الأعلى في تاريخ نتائجها المالية.

وكشفت المجموعة أن أرباح زين السعودية ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والاطفاء سجلت نسب نمو فصلية غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة التحسن 15 % مقارنة بالربع المماثل من العام 2017، لتصل الى نحو 728 مليون ريال سعودي مقارنة بـــــ 631 مليون ريال، وهو ما انعكس بالايجاب على هامش الربح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والاطفاء (EBITDA Margin) حيث بلغ 37 % مقارنة مع 35 % عن الربع الثالث من العام 2017م، والذي يبرز بدوره التحسن الواضح والجهود الايجابية للادارة في هيكلة التكاليف.

وأفادت المجموعة أن أرباح زين السعودية الصافية لفترة الربع الثالث قفزت لتصل الى نحو 48 مليون ريال سعودي، مقارنة مع 3 ملايين ريال سعودي عن نفس الفترة من العام 2017، وهي الأعلى على الاطلاق في تاريخ نتائجها الفصلية، مبينة أن هذه النتائج القياسية تبرز نجاح الخطط التحولية لعملياتها التشغيلية والتجارية، التي شرعت في تطبيقها الادارة التنفيذية.

وأوضحت المجموعة أن تأثير انخفاض ايرادات الربط البيني بسبب انخفاض أسعار الانهاء للمكالمات أثر على عائدات الشركة بمقدار 35 مليون ريال سعودي، مبينة أنه بأخذ ذلك في الاعتبار فان الايرادات الفصلية كانت ارتفعت بنسبة 10 % مقارنة بفترة الربع الثالث من العام الماضي، كما أن الايرادات تأثرت سلبيا بسبب رفع الحظر على خدمات الـOTT، وما ارتبط بها من تأثير المكالمات الدولية عبر الانترنت.

الجدير بالذكر أن النتائج المالية التي حققتها شركة زين السعودية عن فترة الربع الثالث ستنعكس على المؤشرات المالية لمجموعة زين، فوفقا لافصاحات المجموعة الخاصة بشركة زين السعودية، التي أعلنت فيها المجموعة بأنه سوف يتم التعامل مع شركة زين السعودية كشركة تابعة لمجموعة زين ابتداء من فترة الربع الثالث للعام 2018، فان هذه النتائج سيتم تجميعها مع نتائج مجموعة زين، وهو ما سيشكل أهمية

جوهرية على النتائج المالية المجمعة.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين ونائب رئيس مجلس ادارة شركة زين السعودية بدر ناصر الخرافي في تعليقه على هذه النتائج «تبرز النتائج المالية الفصلية القياسية التي حققتها الشركة الالتزام الجاد بتنفيذ استراتيجية التحول، والتي بدأت تحقق من خلالها الشركة نجاحا كبيرا على جميع

مستويات عملياتها التشغيلية والتجارية».

وأضاف الخرافي قائلا «لقد دفعت المبادرات التي تقوم بها الشركة خلال هذه الفترة الى اثراء محفظة خدماتها، والاستفادة من النمو الكبير في خدمات البيانات، كما أن التركيز المستمر على تطوير كفاءة التشغيل، والادارة الفاعلة للتكاليف التشغيلية، وابتكار سلسلة من المبادرات التشجيعية للعملاء، كان له بالغ الأثر في هذا التحسن الواضح على مستوى جميع المؤشرات المالية».

وأشار الخرافي الى أن الشركة مستمرة في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية في شبكة الجيل الرابع، واستكشاف فرص النمو التي يقدمها قطاع المشاريع والأعمال، مستفيدة في ذلك من قدراتها في توفير خدمات النطاق العريض عالية السرعة، واستخدام أحدث تقنيات الألياف البصرية.

وبين الخرافي قائلا «تبرز النجاحات التي تحققها الاستراتيجية التشغيلية للشركة أنها تتجه لتحقيق المزيد من الاستدامة المالية، حيث تكتسب خطط التحول والنمو المستقبلي المزيد من الثقة لدى المؤسسات المصرفية الاسلامية والتقليدية الدولية، وما يبرهن على ذلك قيام الشركة مؤخرا بسداد مبالغ مالية مستحقة في وقت مبكر بقيمة 600 مليون ريال سعودي».

وأفاد قائلا «ان البيئة الاقتصادية والتنظيمية المتطورة في المملكة تتطلب منا أن نبذل قصارى جهدنا لكي نبقى في مراكز تنافسية متقدمة في قطاع الاتصالات في المملكة، وأن نكون من الشركاء الرئيسيين في برنامج التحول الوطني للمملكة 2020، والذي يهدف الى زيادة استخدامات الانترنت، حيث تعمل الشركة مع الجهات المختصة لتطبيق المبادرات التي ستسهم في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصاية للعام 2030».

وأعرب الخرافي عن تقديره للجهود التي تقوم بها الادارة التنفيذية وجميع العاملين في شركة زين السعودية، والتي تأتي وسط ظروف تنافسية عالية، والتحديات الصعبة التي يشهدها قطاع الاتصالات، كما ثمن جهود مجلس الادارة في الشركة الذي يعمل جاهدا لتعظيم حقوق المساهمين، مبينا أن مجموعة زين لن تدخر جهدا في تقديم جميع أوجه الدعم لعمليات الشركة في خططها المستقبلية.

